PP Ravensburg: Zeugen zu Diebstahlsserie von Außenbordmotoren gesucht

Bodenseekreis - Meersburg/Fischbach (ots)

Seit dem 13.03.2021 kam es zu mehreren Diebstählen von Außenbordmotoren im Bereich des Bodenseekreises. Die Auswertungen von Videoaufzeichnungen ergaben, dass sich der erste Vorfall am Samstag, den 13.03.2021, um ca. 23.00 Uhr ereignete. Im Zeitraum vom 13.03. bis 21.03.2021 kam es noch zu weiteren Diebstählen in Meersburg. Hier wurden auf dem Gelände des Yachtclubs vier Außenbordmotoren und diverses Werkzeug von den Tätern entwendet. Im Bereich des Seglerhafens meldete bislang ein Bootseigentümer den Diebstahl seines Außenbordmotors. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges wahrgenommen hat, wird darum gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Überlingen, Tel. 07551/94959-0, in Verbindung zu setzen.

