PP Ravensburg: Gasleitung beschädigt

Einen Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Dienstag gegen 13.45 Uhr ein Baggerfahrer ausgelöst, nachdem er bei Erdarbeiten im Moosweg eine Gasleitung beschädigt hat. Die Rettungskräfte evakuierten in dem Wohngebiet großräumig alle Wohnhäuser um die Unglücksstelle. Nachdem das Gas abgestellt worden war, kümmerten sich Fachkräfte um die Behebung des Schadens an der Leitung. Polizeibeamte veranlassten eine Messung des Gaswerts in den umliegenden Wohnhäusern, sodass einige Bewohner zurück in ihre Wohnungen konnten. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

