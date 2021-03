Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Raser gehen Polizei ins Netz

Ernüchternd ist die Bilanz einer Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei am Montagvormittag auf der B 31 neu. Insgesamt gingen der Polizei im Zeitraum von zwei Stunden 18 Raser ins Netz, die die Geschwindigkeit bei erlaubten 80 km/h deutlich überschritten und nun mit einem Bußgeld rechnen müssen. Spitzenreiterin war eine 37-Jährige, die von den Beamten mit 145 km/h gemessen wurde. Als die Polizisten die Frau stoppten, befand sie sich inmitten einer Videokonferenz mit ihrem Mobiltelefon. Diese hatte sie mutmaßlich vom Verkehrsgeschehen abgelenkt. Neben einem empfindlichen Bußgeld muss die 37-Jährige nun auch mit einem zweimonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Friedrichshafen

Unfall bei Rückstau

Wegen eines Motorschadens blieb am Montag gegen 9.30 Uhr ein Pkw auf der B 31 kurz vor der Abfahrt Friedrichshafen-Ost liegen. Durch das Pannenfahrzeug bildete sich ein entsprechender Rückstau. Eine 27-jährige Dacia-Fahrerin erkannte den Rückstau zu spät und fuhr dem Kleinbus eines vorausfahrenden 29-Jährigen auf. Ein 59-jähriger Hyundai-Fahrer erkannte ebenfalls zu spät, dass die Dacia-Lenkerin bremste und fuhr dieser ebenfalls auf. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Friedrichshafen

E-Scooter ohne gültige Versicherung

Eine Strafanzeige erwartet eine 24-Jährige, die am Montag kurz nach 14.30 Uhr mit ihrem E-Scooter im Stadtgebiet unterwegs war. Die Frau hatte an dem Roller ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Polizeibeamte untersagten der 24-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten sie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz an.

Eriskirch

Betrunken am Steuer

Deutlicher Alkoholgeruch schlug einer Polizeistreife am Montag kurz nach 21 Uhr bei der Kontrolle eines 28-jährigen Pkw-Lenkers im Stadtgebiet entgegen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,5 Promille ergeben hatte, untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und zeigten ihn an. Er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot rechnen.

Langenargen

Fünfstelligen Euro-Betrag ergaunert

Durch perfide Art und Weise haben unbekannte Betrüger einen älteren Mann aus dem Bereich Langenargen um seine Ersparnisse gebracht. Bereits im Herbst letzten Jahres hatten diese ihn telefonisch zu einem scheinbar lukrativen Aktiengeschäft animiert, woraufhin er in den darauffolgenden Wochen hohe Geldbeträge auf ein Konto überwies. Vergangene Woche wurde er telefonisch von einem Mann kontaktiert, der angab, darauf spezialisiert zu sein, Opfer von Betrugsdelikten zu betreuen und darüber hinaus einen finanziellen Schaden wieder ausgleichen zu können. Daraufhin schöpfte der Mann den Verdacht, bei der angeblichen Geldanlage Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer sein Gegenüber dazu, vorab eine "Ermittlungsgebühr" in Höhe von 5.000 Euro zu überweisen und den Fernzugriff auf dessen Laptop zu erlauben, woraufhin erneut über 10.000 Euro transferiert wurden. Dem Opfer entstand ein finanzieller Gesamtsachschaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Betrugs übernommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Haben Sie ein gesundes Maß an Misstrauen, wenn Ihnen Unbekannte am Telefon Geschäfte anbieten. Legen Sie im Zweifel auf. Geben Sie keine privaten Daten, wie Bank- oder Zugangsdaten, heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner. Sollten Sie Verdacht schöpfen, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, verständigen Sie unverzüglich die Polizei, die sie kostenlos und unabhängig zum weiteren Vorgehen berät. Nähere Informationen zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Überlingen

Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Anzeichen auf Drogenbeeinflussung stellten Polizeibeamte am Montagnachmittag bei der Kontrolle einer 31-jährigen Autofahrerin fest. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf mehrere Drogenarten reagiert hatte, veranlassten die Beamten in einem Krankenhaus eine Blutentnahme. Die Polizisten untersagten der Frau die Weiterfahrt. Bei einem entsprechenden Nachweis im Blut muss die Frau mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten im Verkehrssünderregister und einem Fahrverbot rechnen.

Überlingen

Freundschaft in der Ferne verspricht Gold - Betrugsmasche "Scamming"

Nachdem ein älterer Mann aus dem Bereich Überlingen auf eine Betrugsmasche hereingefallen ist, ermittelt aktuell das Polizeirevier Überlingen. Der Mann baute über ein soziales Netzwerk ein scheinbar freundschaftliches Verhältnis zu einer Unbekannten auf, die sich als Mitglied der amerikanischen Streitkräfte ausgab. Nach längerem Kontakt über das Internet gab sie an, im Einsatz verwundet worden, jedoch an eine größere Menge Gold gekommen zu sein. Da die Soldatin keine Freunde oder Verwandten habe, bat diese, das Gold an den Mann nach Deutschland senden zu dürfen. Das Opfer willigte ein und überwies daraufhin einen vorgegebenen fünfstelligen Betrag als vermeintliche Versandversicherung auf ein Konto. Wenige Tage später wurde er telefonisch kontaktiert mit dem Hinweis, dass das Paket angeblich in London vom Zoll beschlagnahmt wurde. Um seiner "Bekannten" zu helfen, überwies er erneut, diesmal einen weitaus höheren fünfstelligen Geldbetrag, um das Paket "freizukaufen". Erst danach schöpfte er Verdacht, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, und verständigte die Polizei, die nun ermittelt. Die Polizei warnt vor dieser bekannten Betrugsmasche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Nähere Informationen zum sogenannten "Scamming" finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/scamming/

Salem

Autofahrer steht mutmaßlich unter Drogen und leistet Widerstand

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 34-Jähriger rechnen, der am Montag gegen 23.30 Uhr augenscheinlich unter der Wirkung von Drogen mit seinem Pkw im Bereich Salem unterwegs war und sich danach heftig gegen die Folgemaßnahmen der Polizeibeamten wehrte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen war auf den Mann aufmerksam geworden, da er scheinbar größere Probleme hatte, seinen Pkw zwischen Uhldingen und Salem in der Spur zu halten. In der Kontrolle bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 34-Jährigen. Da er einen Drogenvortest ablehnte, musste er die Polizisten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst werden sollte. Gegen diese Maßnahme wehrte sich der Mann vehement und versuchte am Boden liegend, mit Tritten und Schlägen den Maßnahmen zu entkommen. Während die Polizeibeamten mit dem am Boden Liegenden beschäftigt waren und diesen letzten Endes fixieren konnten, wurden sie immer wieder vom Hund des Mannes angesprungen. Durch die Gegenwehr erlitt ein Polizist eine leichte Verletzung, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Weil die Ermittler bei der Durchsuchung des Wagens eine kleinere Menge Drogen und ein griffbereit deponiertes Messer auffanden, muss sich der 34-Jährige neben Fahrens unter berauschender Mittel und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auch wegen Drogenbesitzes verantworten. Des Weiteren wird ein waffenrechtlicher Verstoß geprüft.

Salem

Unbekannte beschädigen Toilettenzubehör in Tiefgarage

Sachschaden von circa 2.500 Euro entstand am vergangenen Wochenende im Toilettenbereich der Tiefgarage am Rathaus Salem. Unbekannte Täter beschädigten das Gehäuse des Handtuchhalters und des Seifenspenders. Zudem beschmierten die Unbekannten die Aufgänge mit Ruß und Farbe. Der Polizeiposten Salem ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07553/82690 entgegen.

