PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ohne Führerschein hinterm Steuer

Nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war ein Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montagabend in der Burgstraße kontrollierte. Die Fahrt endete für ihn daraufhin abrupt - den Wagen musste er an Ort und Stelle stehen lassen. Auf den 62-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu.

Sigmaringen

Nacht endet in Polizeigewahrsam

Nach nächtlichen Ruhestörungen auf einem Spielplatz, Beleidigungen von Polizisten und Widerstand gegen deren Handeln musste ein betrunkener 18-Jähriger die Nacht von Montag auf Dienstag in Polizeigewahrsam verbringen. Der 18-Jährige war mit einer Gruppe auf dem Spielplatz in der Hohenneuffenstraße aufgefallen und wegen des anhaltenden Lärmpegels kurz vor Mitternacht der Polizei gemeldet worden. Als die Streife den Platz überprüfte, flüchtete die Gruppe zuerst. Der Betrunkene, der die Beamten fortwährend beleidigte, wurde nach kurzer Suche gefunden. Er leistete beim Verhindern einer nochmaligen Flucht massiv Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Da ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen über 1,5 Promille erbrachte, musste er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verweilen. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und er hat nun mit Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung sowie einer Kostenrechnung für die Übernachtung zu rechnen.

Sigmaringen

Hochsitze beschädigt

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen hat ein Unbekannter im Raum Engelswies zwei Hochsitze zerstört. Während das eine Objekt komplett umgeworfen wurde, riss der Täter beim anderen mehrere Bretter heraus. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 07571/ 701-0 erbeten.

Bad Saulgau

Rollerfahrerin verursacht Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro ist am Montagabend gegen 2 Uhr bei einem Unfall entstanden, als eine Rollerfahrerin aus Unachtsamkeit in der Kaiserstraße einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren ist. Der Fahrer des Mercedes bremste an der Einmündung in die Herbertinger Straße ab, was die 17 Jahre alte Zweiradlenkerin wegen Ablenkung durch ein im Umfeld ertönendes Martinshorn zu spät erkannte. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand.

Bad Saulgau

Ladendieb stiehlt Werkzeug

In einem Baumarkt im Stadtgebiet hat ein Ladendieb am Montagnachmittag versucht, mehrere Werkzeuge zu entwenden. Der 54 Jahre alte Mann stahl einen Schlagschrauber und ein Ladegerät, deponierte die Ware in seinem Auto und kam abermals in die Filiale. Als er mit weiterem Diebesgut die Kasse passieren wollte, flog er auf. Nach kurzer Flucht wurde er auf dem Parkplatz gestellt und der Polizei übergeben. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.

Pfullendorf

LKW die Vorfahrt genommen

Eine PKW-Fahrerin hat am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Straße "Theuerbach" einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem die Frau verletzt wurde und ein Schaden von über 20.000 Euro entstanden ist. Die 28 Jahre alte Fahrerin kam aus der Wacker-Neuson-Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie einen Lastwagen, der die Straße "Theuerbach" befuhr und vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand an dem Mercedes Totalschaden. Die 28-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

