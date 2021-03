Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bei Corona-Kontrolle Tasche entledigt

Vier Männer im Alter von 27 bis 46 Jahren müssen mit Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Sonntagmorgen gegen 8.45 Uhr im Bereich des hinteren Hafenparkplatzes einer Kontrolle unterzogen wurden. Beim Erblicken der Beamten hatte sich der 46-Jährige auffällig einer Umhängetasche entledigt. Die Polizeibeamten fanden in der im Gebüsch liegenden Tasche ein Jagdmesser sowie eine Packung mit einer pulverartigen Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Gegen ihn und einen 32-Jährigen, von dem sich persönliche Gegenstände in der Tasche befanden, wird nun wegen des Verdachts des Drogenbesitzes und wegen eines waffenrechtlichen Verstoßes ermittelt. Alle vier Männer werden darüber hinaus angezeigt, weil sie gegen die aktuelle Corona-Verordnung verstießen und zudem entgegen der Allgemeinverfügung der Stadt Friedrichshafen auf dem Gelände Alkohol konsumierten.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter in der Zeit von Samstag, 13.3., bis Freitag, 19.3., einen in der Hauffstraße geparkten Citroen C1 touchiert. Nachdem der Unfallverursacher seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler stellten am beschädigten blauen Auto Lackantragungen fest, die auf ein mutmaßlich weißes Unfallverursacherfahrzeug hinweisen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auto fährt sich auf Treppe fest

Vom Abschleppdienst geborgen werden musste der Pkw einer 39-jährigen Fahrerin, die am Sonntagabend in der Manzeller Straße mutmaßlich zu viel Vertrauen in ihr Navigationsgerät steckte. Die ortsunkundige Frau wurde eigenen Angaben zufolge fälschlicherweise nach rechts in den Sauerbruchweg geleitet, obwohl es an dieser Stelle keine geeignete Straße gibt. Bei Dunkelheit fuhr sie zunächst über einen hohen Bordstein hinweg und in der Folge mehrere Stufen der dortigen Fußgängertreppe hinab, wo sich der Hyundai weder vor- noch zurückbewegen ließ. Das Auto konnte nur mit Unterstützung eines Abschleppdienstes zurück auf die Straße gebracht werden. Die Frau hatte jedoch Glück im Unglück, denn weder am Auto noch an der Treppe entstand Sachschaden.

Daisendorf

Randalierer beschädigt Hauseingangstür

Ein 30-Jähriger steht im Verdacht, am Sonntag gegen 17 Uhr mit einem Blumenkübel eine verglaste Hauseingangstür in der Ortsstraße beschädigt zu haben. Nachdem ein Anwohner die Beamten verständigt hatte, konnte der Randalierer gemeinsam mit drei weiteren Männer vor dem Haus angetroffen werden. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Hintergründe der Tat sind nicht bekannt.

Überlingen

Polizei stößt bei Durchsuchung auf Indoor-Plantage

Nicht schlecht staunten die Beamten des Polizeireviers Überlingen, als sie im Rahmen eines anderweitigen Polizeieinsatzes bei einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtgebiet Utensilien einer professionellen Indoor-Plantage zum Drogenanbau auffanden. Die Geräte und Vorrichtungen der zu diesem Zeitpunkt inaktiven Anlage wurden abgebaut und beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 35-jährigen tatverdächtigen Bewohner eingeleitet, der nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

