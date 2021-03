Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Diebe auf frischer Tat ertappt

Zwei Diebe hat die Polizei am Sonntagmorgen auf dem Gelände der Kreismülldeponie auf frischer Tat gestellt. Die Männer im Alter von 39 und 37 Jahren waren gerade dabei, Elektroschrott einzuladen, als ein Mitarbeiter auf die Täter aufmerksam wurde. Eine hinzugerufene Polizeistreife nahm die Männer vorläufig fest und brachte sie für weitere polizeiliche Maßnahmen zum Polizeirevier. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren zu.

Bad Saulgau

Vandalismus auf Schulhof

Sachschaden von mehreren hundert Euro dürfte durch den Vandalismus entstanden sein, den Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf dem Gelände der Berta-Hummel-Schule verursacht haben. Die Täter, bei denen es sich Hinweisen zufolge um eine Gruppe Jugendlicher gehandelt haben könnte, rissen mehrere Bretter aus einem Zaun und zerstörten diese. Neben dem Schaden ließen sie Unrat und leere Alkoholflaschen zurück. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Unter Drogen am Steuer

Mit Drogen im Auto und im Blut war am Sonntagnachmittag um kurz nach 17 Uhr ein Autofahrer unterwegs, den eine Polizeistreife in der Ringgrube kontrollierte. Der 27 Jahre alte Mann war verbotener Weise mit zwei Bekannten aus unterschiedlichen Haushalten im Pkw unterwegs. Während des Gesprächs mit den Beamten gewannen diese den Eindruck, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Vortest, der den Konsum von Amphetamin und Marihuana bestätigte, gab den Beamten recht. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Das Auto musste der Mann stehen lassen. Da in dem Wagen, aber auch beim Beifahrer und Fahrer verschiedene illegale Substanzen aufgefunden wurden, kommen außerdem Anzeigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln auf die Männer zu.

Pfullendorf

Sachbeschädigung

Auf dem Gelände einer Gaststätte in der Franz-Xaver-Heilig-Straße haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag Latten aus einem Zaun gerissen und Flaschen zerschlagen. Insgesamt entstand dabei ein Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

