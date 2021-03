Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Kreis Ravensburg

Kreis Ravensburg (ots)

Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Haidösch in Wangen wurde am Samstagnachmittag zwischen 15:45 Uhr und 16:20 Uhr ein schwarzer Mercedes GLK von einem Unbekannten hinten rechts angefahren. Dabei verursachte er einen Schaden von mehreren hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl an dem Mercedes infolge des Kontaktes die Warnblinkanlage anging. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Wangen, Tel.: 07522 - 984 0, in Verbindung zu setzen.

Randalierer in Gewahrsam genommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, musste die Polizei in Bad Waldsee einen stark alkoholisierten 34-Jährigen in Gewahrsam nehmen, da er in einer Gemeinschaftsunterkunft randalierte und das Kücheninventar demolierte. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Diebstahl

Am Sonntagmorgen, gg, 03:35 Uhr, wurde einem 30-Jährigen in der Biberacher Straße in Bade Waldsee eine Lautsprecherbox entwendet. Dem Geschädigten waren zuvor drei dunkelhäutige Personen aufgefallen, die ihm gefolgt waren. Als er vor seiner Haustür die Box abgestellte um die Haustür zu öffnen, nahm einer der drei dunkelhäutigen Personen die Box an sich und ging davon. Der Geschädigte verfolgte den Täter, als er plötzlich von hinten von einem der zurückgebliebenen Personen einen Faustschlag in den Rücken bekam und deshalb die weitere Verfolgung abbrach. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel.: 0751 - 803 6666, in Verbindung zu setzen.

Schläger in Gewahrsam genommen

Am Samstagmittag, gg. 13:00 Uhr, hat am Bahnhof in Ravensburg aus bislang unbekannten Gründen ein 20-Jähriger einen 46-jährigen zusammengeschlagen, so dass dieser schwer verletzt im Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Täter konnte noch vor Ort von Polizeibeamten festgenommen werden. Da er deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, weiterhin renitent war und die eingesetzten Polizeibeamten beleidigte, wurde er bis zum nächsten Tag in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Dieb in Gewahrsam genommen

Am Samstagabend wurde ein 41-jähriger polizeilichen Gewahrsam genommen, nachdem er in einem Lebensmittelgeschäft in der Unterstadt des Diebstahls verdächtigt wurde und in einem Bekleidungsgeschäft am Marienplatz einen Pullover entwendet hatte. Er wurde erst wieder aus dem Gewahrsam entlassen, nachdem das letzte Geschäft geschlossen hatte. Gegen den 41-jährigen wurden zwei Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

