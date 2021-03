Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Berichte aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sanitäter angegriffen

Am Samstagabend, gg. 19:00 Uhr, wurde das DRK zu einer hilflosen Person nach Inzigkofen-Vilsingen gerufen. Wie sich die beiden Rettungssänitäter um die 21-jährige Person kümmerten, wurde dieser immer aggressiver und wehrte sich gegen die Hilfeleistungen, so dass letztendlich die Polizei hinzugerufen werden musste. Durch zwei Polizeibeamte konnte der stark alkoholisierte und aggressive 21-Jährige geschlossen werden und anschließen unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus transportiert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein 34-jähriger Sanitäter erlitt an der Hand und am Bein leichte Verletzungen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hund vergiftet

Am Freitagnachmittag ging eine 50-Jährige mit ihrer achtjährigen Dobermann Hündin in Mengen-Ennetach im Bereich der Kleingärten Krautland, Verlängerung Klosterstraße spazieren, als die Hündin plötzlich durch ihr seltsames Verhalten auffiel. Eine sofortige Untersuchung beim Tierarzt ergab, dass die Hündin offensichtlich eine Vergiftung durch Rattengift aufwies. Hundehalter sollten in diesem Bereich auf ihre Hunde achten. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581 - 482 0, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell