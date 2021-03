Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Raub auf Lebensmitteldiscounter misslingt

Baienfurt/Landkreis Ravensburg (ots)

Ohne Beute musste ein bislang unbekannter Täter flüchten, der am Samstagabend versucht hat, einen Lebensmitteldiscounter in der Baindter Straße zu überfallen. Der Unbekannte betrat kurz vor 21 Uhr den Geschäftsraum und hielt zu diesem Zeitpunkt eine dunkle Sporttasche sowie einen Baseballschläger in seinen Händen. Mit dem Schlagwerkzeug bedrohte der Tatverdächtige einen Angestellten und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Mitarbeiter angab, keinen dazugehörigen Schlüssel zu haben, begab sich der mit einer Skimaske vermummte Mann selbständig zum Kassenbereich und schlug mehrfach mit dem Baseballschläger auf eine Kasse ein, nachdem er zuvor vergeblich versucht hatte, diese mit Gewalt aufzureißen. Das Metallgehäuse hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand, sodass es dem Unbekannten nicht gelang, an Geld zu kommen. Zwischenzeitlich konnte der Angestellte einen Kunden auf das Geschehen aufmerksam machen, der sich dem Maskierten in den Weg stellte und diesen selbstbewusst ansprach. Daraufhin ergriff der Tatverdächtige die Flucht aus dem Discounter. Der Zeuge verfolgte den Mann und konnte noch beobachten, wie dieser in einen grauen oder blauen Kleinwagen, evtl. der Marke Peugeot, einstieg und davonfuhr. Eine daraufhin sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führte bislang nicht zum Erfolg. Verletzt wurde bei dem Überfall bisherigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise niemand.

Von dem Unbekannten liegt die folgende Personenbeschreibung vor: etwa 25 Jahre alt und ca. 170 cm groß, normale Statur, sprach mit osteuropäischem Akzent. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Stoffjacke und schwarzen Schuhen. Er war mit einer schwarzen Skimaske vermummt und trug Handschuhe.

Die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Sie bittet Personen, die den Tatablauf selbst oder den Täter vor bzw. nach dem Überfall beobachtet haben oder Informationen zu dessen Identität geben können, sich als Zeugen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere wird der couragierte Kunde, der sich dem Unbekannten in den Weg stellte und diesen in die Flucht schlug, gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

