Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen (ots)

Maskierter Randalierer beschädigt Fensterscheibe

Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Notrufe bezüglich einer randalierenden Person in der Meersburger Straße in Friedrichshafen-Fischbach ein wobei mitgeteilt wurde, dass eine mit Sturmhaube maskierte, schwarz gekleidete Person mit einem Baseballschläger auf diverse Gegenstände einschlagen würde. Nach sofortiger Anfahrt mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen in einem Hinterhof einen 36-jährigen, italienischen Staatsangehörigen in Gewahrsam nehmen, der zuvor eine Fensterscheibe an einem Gebäude beschädigte. Ein Atemalkoholtest beim Betroffenen ergab nahezu 2,7 Promille. Da der Betroffene in Anwesenheit der Polizeibeamten einen Anwohner mit dem Tode bedrohte und psychische Auffälligkeiten zeigte, wurde er nach Rücksprache mit dem diensthabenden Arzt in eine Fachklinik eingewiesen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet

