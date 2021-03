Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Pfullendorf (ots)

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken beschädigt ein bis dato unbekannter Fahrzeuglenker in der Überlinger Straße Höhe Hausnummer 50 bereits am Mittwoch etwa gegen 16.20 Uhr einen dort ordnungsgemäß geparkten Hyundai. Es entstand am hinteren rechten Heck ein Schaden von ca. 2000.- Euro. Hinweise zum Verursacherfahrzeug, nimmt der Polizeiposten Pfullendorf unter 07552/2016-0 entgegen.

Mengen

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag besprühten Unbekannte die Bushaltestelle in der Hauptstraße Höhe Gebäude 57 in Mengen mit roter Farbe. Einer der Schriftzüge lautete "DRINK". Das gleiche "Tack" konnte in Blochingen am Kindergarten festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 1000.- Euro. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Mengen, Tel. 07572-5071, erbeten.

