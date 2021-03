Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringendorf

Unfall in der Krauchenwieser Straße

Beim rückwärts Ausparken hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr in der Krauchenwieser Straße für einen Unfall gesorgt. Die 36-Jährige fuhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Straße und übersah einen Nissan, dessen 28-jähriger Fahrer in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Durch den Zusammenprall entstand insgesamt ein Schaden von knapp 5.000 Euro.

Meßkirch

LKW prallt in Leitplanke

Auf der Bundesstraße 311 zwischen Meßkirch und Tuttlingen, auf Höhe der Abfahrt Heudorf, ist ein LKW am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr in die Leitplanke gekracht. Der 50 Jahre alte Fahrer des Lastwagengespanns kam während der Fahrt nach links und steuerte in die dortige Doppelschutzplanke. Über 50 Meter der Leitplanke beschädigte der Laster und fuhr sie teilweise nieder, bevor er zum Stillstand kam. Insgesamt entstand an dem Gespann dadurch ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. Sein Gefährt musste nach der Kollision abgeschleppt werden.

Mengen

Arbeiter verletzt

Schwere Gesichtsverletzungen hat sich ein Arbeiter zugezogen, der am Donnerstagnachmittag um kurz vor 14 Uhr in einem Werk im Stadtgebiet verunfallte. Wegen einer Kreislaufschwäche stürzte der 65-Jährige kopfüber gegen eine Arbeitsmaschine. Zur Versorgung des Mannes war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Verletzte musste in eine Klinik gebracht werden.

