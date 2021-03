Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Spezialkräfte im Einsatz

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich ein 25-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag und löste dadurch einen größeren Polizeieinsatz aus. Nachdem bei ihm eine Eigen- und Fremdgefährdung angenommen werden musste, wurde eine Spezialeinheit der Polizei angefordert, die den Mann am Abend schließlich ohne Gegenwehr in seiner Wohnung im Stadtgebiet in Gewahrsam nehmen konnte. Zusätzlich waren mehrere Polizeistreifen, die Kriminalpolizei und auch ein Hubschrauber im Einsatz. Der junge Mann wurde nach Prüfung seines Gesundheitszustands in seiner Wohnung belassen, da eine akut von ihm ausgehende Gefahr letztendlich ausgeschlossen werden konnte.

Weingarten

Fahrzeug zerkratzt

Den Pkw einer 49-Jährigen hat am Mittwoch zwischen 16 und 21.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in einem Hofraum in der Heinrich-Schatz-Straße abgestellt. Der Sachschaden an dem Wagen, an dem die komplette Fahrerseite und das Heck beschädigt wurden, kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag zwischen 13.55 und 14.10 Uhr einen Skoda Fabia gestreift, der auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Argonnenstraße geparkt war. Nach der Kollision entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, mögen sich bitte beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Weingarten

Geschwindigkeitskontrollen

Eine ernüchternde Bilanz zieht die Verkehrspolizei nach erneuten Geschwindigkeitskontrollen am Donnerstag zwischen 20 und 21.50 Uhr in der Ravensburger Straße. Wie bereits Anfang der Woche gingen den Beamten erneut mehrere Raser ins Netz, von denen einer mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 100 km/h unterwegs war. Ihn sowie einen weiteren Fahrer, der nur unwesentlich langsamer war, erwarten nun ein saftiges Bußgeld und ein Fahrverbot. Drei weitere Autofahrer werden wegen überhöhter Geschwindigkeit angezeigt. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Polizisten zudem an zwei Fahrzeugen unzulässige technische Veränderungen fest und schleppten die getunten Wagen ab. Zwei Fahrzeuglenker benutzten darüber hinaus ihr Mobiltelefon am Steuer und werden ebenfalls entsprechend angezeigt.

Altshausen

Trickdiebe unterwegs

Einen hohen dreistelligen Euro-Betrag haben sich offensichtlich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr Trickdiebe in einem Discounter in der Bahnhofstraße ergaunert. Eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau kaufte Waren in geringem Wert und wollte beim Bezahlvorgang vom Kassierer einen Geldschein gewechselt haben. Die Betrügerin griff dabei mehrfach in die Kasse, um das Geld selbst zu wechseln. Ein Komplize der Frau verwickelte den Angestellten währenddessen in ein Gespräch. Das Duo konnte das Geschäft unbehelligt verlassen. Erst später wurde der Fehlbetrag in der Kasse festgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Pärchen. Sowohl der Mann als auch die Frau sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt und von korpulenter Statur sein. Beide sprachen wenig bzw. gebrochen Deutsch und hatten einen dunkleren Teint. Die Frau hatte braune, schulterlange Haare. Möglicherweise war das Paar mit einem Pkw unterwegs. Personen, welche die beiden Tatverdächtigen im fraglichen Zeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Altshausen

Elektrofahrrad sichergestellt

Ein Elektrofahrrad der Marke Eigenbau hat die Polizei am Donnerstag bei einem 35-Jährigen sichergestellt. Der Mann hatte an dem Fahrrad einen Antrieb in die Vorderradnabe eingebaut, der das Zweirad ohne in die Pedale zu treten auf mindestens 20 km/h beschleunigte. Gegen den 35-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt, weil er nicht im Besitz eines Führerscheins ist und das Gefährt keine Betriebserlaubnis besitzt.

Aulendorf

Dreister Ladendieb

Ermittlungen wegen Ladendiebstahls hat der Polizeiposten Altshausen aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter am Donnerstagmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Hasengärtlestraße Spirituosen im Wert von über 700 Euro entwendet hat. Der Tatverdächtige entwendete offensichtlich zwischen 13.15 und 13.35 Uhr neun Flaschen hochpreisigen Whiskeys, indem er diese unter weiteren Einkäufen versteckte und den Markt mit dem Einkaufswagen ohne zu bezahlen über den Eingang verließ. Erst später wurde der Fehlbestand festgestellt. Der Tatverdacht richtet sich gegen einen korpulenten Mann, der über 60 Jahre alt und mit einer braunen Schlappmütze, weißem Hemd sowie dunkler Jacke und Hose bekleidet gewesen sein soll. Der Tatverdächtige trug eine dunkle Brille. Personen, denen der Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wangen

Ladendieb überführt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-jähriger Mann rechnen, der am Donnerstagvormittag in einem Bekleidungsgeschäft in der Lindauer Straße zwei Sakkos im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hat. Der Tatverdächtige war einer Verkäuferin bereits zwei Tage zuvor in dem Laden aufgefallen. Überführt werden konnte der Mann, weil er zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung seine Personalien hinterlassen musste. Er wird nun wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Waldburg

Gegenverkehr gestreift und das Weite gesucht

Hinweise erhofft sich der Polizeiposten Vogt zum Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr auf der L 326 ereignet hat. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Lkw streifte auf Höhe Neuschel den entgegenkommenden Lastwagen eines 58-Jährigen und fuhr nach dem Streifvorgang unbeeindruckt weiter. Am Lkw des 58-Jährigen entstand dabei Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 zu melden.

Waldburg

Vier schwer verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Vier schwer verletzte Personen und Sachschaden von über 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der K 8041 ereignet hat. Ein 48-Jähriger kam mit seinem Audi auf schneebedeckter Fahrbahn zwischen Waldburg und Neuwaldburg auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit dem Toyota eines entgegenkommenden 53-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie die beiden Mitfahrer im Toyota erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht werden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

Argenbühl

Fahrzeug nach Ausweichmanöver nicht mehr fahrbereit

Weil ihm eigenen Angaben zufolge am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf seiner Fahrspur auf der K 8025 ein Fahrzeug entgegenkam, musste ein 43-jähriger Citroen-Lenker ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver in einer Rechtskurve in dem Waldstück zwischen Rehmen und Ratzenried prallte der Citroen mit dem Vorderrad gegen einen Bordstein und war nicht mehr fahrbereit. Der bislang unbekannte Lenker des entgegenkommenden roten Pkw fuhr indes unbeeindruckt weiter. Der Citroen, an dem Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Hinweise zum Lenker des roten Fahrzeugs erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Isny

Kleinkind hatte einen Schutzengel

Das kleine Mädchen, das am Donnerstag aus dem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses gefallen war, hatte einen Schutzengel. Es erlitt bei dem Sturz Verletzungen, die nach jetzigem Kenntnisstand nicht lebensbedrohlich sind.

Bad Wurzach

Lagerhalle brennt vollständig ab

Eine Lagerhalle im Seibranzer Teilort Ösch ist am heutigen Freitagmorgen einem Brand zum Opfer gefallen. Die ehemalige landwirtschaftliche Scheune geriet um kurz nach 8 Uhr in Brand. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen könnten Schweißarbeiten in der als Lagerhalle genutzten Scheune ursächlich für die Brandentstehung gewesen sein. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Halle, auf deren Dach sich eine großflächige Photovoltaik-Anlage befand, brannte vollständig aus und stürzte aufgrund der Brandeinwirkung zur Hälfte ein. Um an weitere Glutnester zu gelangen, wurde ein Bagger eingesetzt, der weitere Teile der Scheune zum Einsturz brachte. Personen wurden nicht verletzt. Die Löscharbeiten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Seibranz, Bad Wurzach und Leutkirch dauerten bis gegen 12 Uhr an. Eine Brandwache ist nach wie vor am Einsatzort. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 700.000 Euro beziffert. Die Straßenmeisterei richtete auf der nahegelegenen Landstraße eine Geschwindigkeitsbegrenzung ein. Der Polizeiposten Bad Wurzach hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

