Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bagger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag einen kleinen roten Raupenbagger der Marke "GEHL" von einer Obstwiese in der Prälat-Lutz-Straße gestohlen haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Diebstahls und bittet um Hinweise. Den ersten Ermittlungen zufolge setzten die Täter die etwas ältere Baumaschine vom Typ "Gehlmax Minibagger 1,5t" in Betrieb und luden diese dann auf einem nahegelegenen Feldweg auf einen Anhänger auf, bevor sie in Richtung Hirschlatt wegfuhren. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Baggers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Unfall im Kreuzungsbereich

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 6 Uhr auf der Colsmanstraße ereignete. Ein 46-jähriger Audi-Fahrer wollte an der Ampelkreuzung nach links in die Leutholdstraße abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit dem Mercedes eines 25-Jährigen, der die Colsmanstraße in Richtung Überlingen befuhr. Möglicherweise hat dabei einer der beiden Verkehrsteilnehmer die für seine Fahrtrichtung geltende Ampelschaltung missachtet. Der Jüngere wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Schaden am Audi auf etwa 6.000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am Mercedes auf etwa 4.000 Euro. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Diesbezüglich werden weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zur Ampelschaltung, geben können, gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen-Manzell

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter touchierte mutmaßlich am Mittwoch zwischen 15.00 und 15.30 Uhr einen auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Stockerholzstraße geparkten Seat Ateca und fuhr anschließend davon. Der hinterlassene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Immenstaad

Alkoholisiert unterwegs

Etwa 1,8 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 54-jährigen Autofahrer an, der am Donnerstagmorgen im Bereich Immenstaad von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Er war den Beamten zunächst aufgefallen, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte und zudem eine Bierflasche in der Hand hielt. Ihm wurden daher sofort Anhaltesignale gegeben, die der 54-jährige mit Blick in den Rückspiegel jedoch zunächst ignorierte. Erst nach über einem Kilometer hielt er an, woraufhin die Polizisten bei dem 54-Jährigen deutliche Anzeichen einer Alkoholeinwirkung feststellten. Da sich der Verdacht anhand des Tests bestätigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Seinen Führerschein musste er an die Beamten abgeben, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließ der bislang unbekannte Fahrer eines BMW, nachdem er am Donnerstag gegen 18.30 Uhr von der B 31 neu nach rechts auf die K 7786 in Richtung Aufkirch einfuhr und dabei die gegenüberliegende Leitplanke touchierte. Eine Passantin konnte den Verkehrsunfall beobachten und verständigte die Polizei. Der Fahrer, der als 25 - 35 Jahre alt und etwa 175 cm groß beschrieben wird, hatte einen Kinnbart und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum mutmaßlich beschädigten BMW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Motorradfahrer mit und unter Drogen unterwegs

Mit Konsequenzen muss der 19-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads rechnen, der am späten Donnerstagabend im Bereich Gebhardsweiler von Beamten des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden war. Der Streifenwagenbesatzung fielen typische Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung auf, woraufhin der Zweiradlenker angab, am Abend zuvor Joints geraucht zu haben. Er musste die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Da man bei ihm auch eine geringe Menge einer illegalen Substanz auffand, wird er, neben dem Fahren unter der Wirkung berauschender Mittel, auch wegen Drogenbesitzes angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Meersburg

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in der Mühlhofer Straße entstand. Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer erkannte nicht, dass die vor ihm fahrende 51-jährige VW-Lenkerin nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und setzte zum Überholen an. Beim Abbiegevorgang kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, sodass der Wagen des 56-Jährigen abgewiesen wurde und im Graben zum Stehen kam. Die Unfallbeteiligten bleiben glücklicherweise unverletzt. Während der Wagen des Mannes nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, fiel der Sachschaden am VW mit etwa 1.000 Euro geringer aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell