PP Ravensburg: Kind schwer verletzt nach Sturz

Isny (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstag kurz nach 16 Uhr ein Kleinkind mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, nachdem es beim Spielen aus einem Fenster im dritten Stock eines Wohnhauses in der Riedbachstraße gefallen war. Aus einer Höhe von etwa 9 Metern stürzte das Kind auf den Rasen neben dem Haus und zog sich Kopfverletzungen zu. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte das Kleinkind zusammen mit einem weiteren Kind ein Hochbett vom Fenster weggeschoben und dieses geöffnet. Die genauen Umstände sind Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Etwaige Verstöße gegen die Aufsichtspflicht schließt die Polizei nach derzeitigem Kenntnisstand aus.

