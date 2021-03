Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Mit Konsequenzen muss ein 72-jähriger Autofahrer rechnen, der am Mittwochabend im Ortsteil Hirschlatt von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert worden war. Bei der Überprüfung des Mannes nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr und stellten leichte Auffälligkeiten fest. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 1,1 Promille anzeigte, musste der Pkw-Lenker die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen den 72-Jährigen wird nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Friedrichshafen

Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss und Betäubungsmittelfund

Gegen einen 23-jährigen Autofahrer ermittelt aktuell die Polizei, nachdem er am Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen im Bereich Hirschlatt kontrolliert worden war. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellte sich schnell heraus, dass aktuell eine Fahrerlaubnissperre vorliegt und er daher nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Die Polizisten stellten bei dem Mann des Weiteren deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung fest und fanden in seinem Wagen eine Kleinstmenge Drogen und diverse Betäubungsmittelutensilien auf. Nachdem ein Drogen-Vortest positiv auf illegale Substanzen reagierte, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Verdacht des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss und dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt.

Friedrichshafen

Graffiti an Hauswand - Polizei bittet um Hinweise

Einen frischen Graffiti-Schriftzug, bestehend aus drei Buchstaben, musste ein 51-jähriger Hauseigentümer am Mittwochvormittag an seiner Hauswand in der Charlottenstraße feststellen. Die Schmiererei hatte ein Unbekannter mit lila Lackspray mutmaßlich in der vorangegangenen Nacht an die Hauswand gesprüht. Dabei entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zur Täterschaft nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Innerorts überholt - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Teuringer Straße ereignete. Der 28-jährige Unfallverursacher war mit seinem VW von Ittenhausen in Richtung Friedrichshafen unterwegs und setzte noch innerorts zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrschulautos an. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes-Kleinbus. Dessen 59-jähriger Lenker musste abbremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 28-Jährige lenkte seinerseits ebenfalls nach rechts und kollidierte dabei, trotz Ausweichversuchs des 17-jährigen Fahrschülers, seitlich mit dem Hyundai-Fahrschulauto. Sowohl am VW als auch am Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 4.000 Euro. Ob am Mercedes, durch das Touchieren eines Bordsteins, Schaden entstand, ist bislang noch nicht bekannt. Weder die Fahrer, noch der 54-jährige Fahrlehrer wurden bei dem Unfall verletzt. Auf den VW-Fahrer kommt ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung zu.

Friedrichshafen

Vorfahrtsmissachtung - Unfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in der Rheinstraße ereignete. Ein 48-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Donaustraße und wollte in die Rheinstraße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Ford eines 39-jährigen Vorfahrtsberechtigten, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Schaden am Fahrzeug des 48-Jährigen wird auf etwa 2.000 Euro, am Fahrzeug des 39-Jährigen auf etwa 1.500 Euro beziffert. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Friedrichshafen - Ailingen

Einbruch in Restaurant - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Ittenhauser Straße in ein Restaurant eingebrochen sind, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Im Gebäude hebelten sie eine Schublade auf und entnahmen unter anderem eine schwarze Geldkassette mit Bargeld. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Eriskirch

Gewässerverunreinigung

Eine Gewässerverunreinigung auf der Schussen war die Ursache für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Eriskirch und der Polizei am Mittwochabend. Die Einsatzkräfte setzten Bindemittel und einen Ölfang ein, um ein weiteres Ausbreiten der noch nicht bekannten, ölartigen Substanz einzudämmen. Ein Mitarbeiter des Landratsamts Bodenseekreis (Amt für Wasser- und Bodenschutz) war ebenfalls am Einsatzort. Woher die Verunreinigungen stammen, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Zur näheren Untersuchung der Substanz wurden Gewässerproben entnommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch die polizeiliche Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt geführt.

Oberteuringen

Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter zerkratzte am Montag zwischen 7.30 Uhr und 12 Uhr die Frontscheibe eines Fahrzeugs, das auf dem Gelände eines Nutzfahrzeugunternehmens in der Säntisstraße abgestellt war. Dabei entstand dem Unternehmen ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Vorfahrtsmissachtung

Verletzungen zog sich eine 56-jährige Pedelec-Fahrerin zu, als sie am Mittwoch gegen 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall von einem Auto erfasst wurde und stürzte. Die 47-jährige Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Chevrolet von der Hizlerstraße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei die von der Wiestorstraße kommende, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Durch die Kollision stürzte die 56-Jährige zu Boden und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Überlingen

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr auf Höhe des Burgbergrings entstand. Eine 18-jährige Fahranfängerin fuhr mit ihrem Suzuki von der B 31 aus Richtung Stockach kommend in den Kreisverkehr ein und kam aufgrund Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Pkw mit einem Wegweiser. Während am Wagen, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, etwa 6.000 Euro Sachschaden entstand, wurde das Standrohr des Schildes ebenfalls massiv beschädigt.

Markdorf

Diebstahl von E-Bike

Ein hochwertiges E-Bike der Marke "Focus" im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einer Garage in der Döllenstraße gestohlen. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf-Ittendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 56-jährige Skoda-Lenkerin, als sie am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der K 7746 bei schneebedeckter Fahrbahn in einen Lkw rutschte. Sie bog aus Richtung Stetten kommend von der B 33 auf die Kreisstraße in Richtung Hagnau ab und musste feststellen, dass diese nicht wie die Bundesstraße regennass, sondern schneebedeckt war. Aus Schreck bremste sie ab, geriet ins Schleudern und rutschte in den LKW eines verkehrsbedingt wartenden 48-Jährigen. Der Sachschaden am Skoda wird auf etwa 5.000 Euro beziffert, ein Schaden am Lastwagen entstand nicht.

