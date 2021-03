PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 18.03.2021 Polizei überführt Paketdieb

Polizeipräsidium Ravensburg

Die Polizei hat einen Postzusteller überführt, dem vorgeworfen wird, Pakete mit einem Warenwert von über 15.000 Euro unterschlagen zu haben. Seit mehreren Monaten stand der 51-Jährige im Verdacht, im Raum Bad Waldsee den Inhalt von Paketsendungen an sich genommen und nicht zugestellt zu haben. Bei den unterschlagenen Waren handelte es sich um Kosmetikartikel wie Parfum, Kleidung, Elektroartikel und Spirituosen. Bei der Vollstreckung eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses am Mittwoch fanden Polizeibeamte in der Wohnung des 51-Jährigen etliche Beweismittel im Wert von über 10.000 Euro. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der Tatverdächtige wird nun unter anderem wegen Unterschlagung angezeigt. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet weitere Geschädigte, denen im Raum Bad Waldsee im Zeitraum von Oktober 2020 bis jetzt Pakete abhandengekommen sind, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

