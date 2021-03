Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Zeuge beobachtet Unfallflucht

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Charlottenstraße, wie ein 56-Jähriger mit seinem Nissan einen geparkten Mercedes touchierte und im Anschluss wegfuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils mehreren hundert Euro. Der Zeuge informierte die Polizei, die nun die Ermittlungen gegen den 56-Jährigen wegen Unfallflucht aufgenommen hat.

Ravensburg

Im Streit Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle ist derart eskaliert, dass einer der beiden medizinisch versorgt werden und das Fahrzeug eines Unbeteiligten in eine Werkstatt gebracht werden musste. Die beiden Streithähne im Alter von 18 und 19 Jahren gerieten zunächst verbal aneinander und schlugen sich im weiteren Verlauf gegenseitig. Aus Wut prügelte der Jüngere zudem mit den bloßen Händen auf die Heckscheibe eines geparkten BMW ein, wodurch diese zu Bruch ging. An den Scherben fügte sich der 18-Jährige Schnittverletzungen an beiden Händen zu und musste medizinisch versorgt werden. Alarmierte Polizeibeamte stellten bei dem jungen Mann einen Alkoholgehalt von über 3 Promille fest. Das Duo muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Weingarten

Wenn Frauen streiten

Zwei Frauen im Alter von 21 und 56 Jahren gerieten am heutigen Donnerstag kurz nach Mitternacht in einem Pkw in der Johann-Schnitzer-Straße in Streit. Die Jüngere stieg im Eifer des Gefechts aus, woraufhin die Auseinandersetzung durch das halb geöffnete Fenster weiterging. Die 56-Jährige kündigte an, nun weiterzufahren, und setzte den Pkw langsam in Bewegung. Die 21-Jährige hielt sich zunächst am Fahrzeug fest und rannte nebenher, stolperte dann jedoch und fiel zu Boden. Beim Aufprall zog sie sich Verletzungen im Gesicht und mehrere ausgeschlagene Zähne zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Eine alarmierte Polizeistreife versuchte den Vorfall anhand von Zeugenaussagen zu rekonstruieren. Die Ermittlungen in der Sache sind noch nicht abgeschlossen.

Weingarten

Fahrzeug zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen einen Pkw in der Straße "Im alten Stadion" zerkratzt. Der Unbekannte ritzte mit einem spitzen Gegenstand ein zick-zack-förmiges Muster in den hinteren rechten Kotflügel des Fahrzeugs. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Weingarten

Verkehrspolizei sucht Zeugen

Wie wir bereits berichtet haben, hat die Verkehrspolizei am Montagabend Geschwindigkeitsmessungen in Weingarten durchgeführt. Da nun der Verdacht im Raum steht, dass sich mehrere Fahrer möglicherweise ein illegales Rennen geliefert haben könnten, sucht die Polizei Zeugen. Um 20.23 und um 20.56 Uhr wurde jeweils ein Fahrzeug mit über 100 km/h in der Ravensburger Straße gemessen. Auf selber Höhe fuhr jeweils ein weiterer Wagen mit derselben hohen Geschwindigkeit. Da sich hinter den Rasern weitere Verkehrsteilnehmer befanden, erhofft sich die Polizei nun Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zur Fahrweise der Fahrzeuglenker machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

Hier unser Bericht vom 16.03.2021:

Weingarten

Raser gehen Polizei ins Netz

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montagabend Geschwindigkeitskontrollen in der Ravensburger Straße durchgeführt. Insgesamt sieben Autofahrer waren zwischen 20 und 21.20 Uhr zu schnell unterwegs - zwei davon sogar deutlich. Die beiden Fahrzeuglenker wurden jeweils mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld, mehreren Monaten Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Bei einem der Verkehrssünder wurde zudem die Nutzung einer Radar-Warn-App auf dem Smartphone festgestellt. Dafür droht ihm noch ein zusätzliches Bußgeld. Genutzt hat die App nichts, da die Beamten ein mobiles Messgerät im Einsatz hatten. Zudem ertappten die Beamten einen Fahrradfahrer, wie er während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Er wird ebenfalls angezeigt.

Wangen

Arbeitsunfall

Schwere Verletzungen zog sich eine 64-Jährige bei einem Arbeitsunfall am Mittwoch kurz nach 5.30 Uhr in einer Firma in der Pettermandstraße zu. Die Arbeiterin wollte einen Stau in einer Maschine beseitigen und hatte diese hierfür gestoppt. Während der Arbeiten begann das Gerät wieder zu laufen und klemmte die Hand der 64-Jährigen ein. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Wangen

Gegen Leitplanke geprallt - Fahrer verletzt

Abgefahrene Hinterreifen waren mutmaßlich mitursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Ein 18-jähriger BMW-Lenker kam bei winterlichen Straßenverhältnissen zwischen den Anschlussstellen Neuravensburg und Wangen-West nach einem Fahrstreifenwechsel nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der BMW mit einer Leitplanke. Beim Aufprall wurde der 18-Jährige leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sein 16-jähriger Beifahrer blieb unverletzt. Der BMW, an dem Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass die Mindestprofiltiefe an den Hinterreifen deutlich unter der vorgeschriebenen Norm war. Der 18-Jährige muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Bodnegg

Zwei leicht verletzte Personen bei Frontalzusammenstoß

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden von etwa 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 15 Uhr auf der L 326 ereignet hat. Ein 40-Jähriger wollte mit seinem Skoda auf Höhe Sonthäusern von Rotheidlen kommend nach links abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende 42-jährige VW-Lenkerin. Bei der frontalen Kollision der Fahrzeuge wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Bodnegg war mit zwei Fahrzeugen vor Ort, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Sowohl am Skoda als auch am VW entstand Totalschaden. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Fahrzeuge.

Kißlegg

Gegen Baum geprallt

Leichte Verletzungen erlitt ein 58 Jahre alter Mercedes-Lenker am Mittwoch gegen 18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen der L 265 und dem Schattenhof. Der Mann war mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der schneebedeckten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.

Leutkirch

Kollision im Kreisverkehr

Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 11.40 Uhr im Kreisverkehr in der Zeppelinstraße entstanden. Eine 36-jährige Ford-Lenkerin übersah beim Einfahren in den Kreisel den BMW eines 65-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Bad Wurzach

Frontalzusammenstoß vermieden

Glimpflich ausgegangen ist die Kollision zweier Fahrzeuge am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der K 7933, bei der lediglich Sachschaden entstanden ist. Auf schneeglatter Fahrbahn kam ein 49-Jähriger mit seinem Audi auf Höhe Einöde Franziskus ins Schleudern und geriet dabei auf die Gegenfahrspur. Sowohl der Audi-Fahrer als auch ein entgegenkommender 57 Jahre alter Sattelzug-Lenker konnten im letzten Moment jeweils nach links ausweichen und so eine Frontalkollision vermeiden. Die beiden Fahrzeuge streiften sich seitlich, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Bad Wurzach

Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Bei einem anderweitigen Polizeieinsatz erkannte ein Beamter des Polizeipostens Bad Wurzach am Mittwoch kurz nach 7.30 Uhr in der Kirchbühlstraße eine 35-jährige Frau am Steuer eines Fahrzeugs. Weil der Frau bereits vor einigen Monaten die Fahrerlaubnis entzogen worden war, nahm der Polizist die Verfolgung zu Fuß auf und konnte das Fahrzeug der Frau wenige Meter weiter anhalten. Eine Untersagung der Weiterfahrt und das Einbehalten des Fahrzeugschlüssels waren die Folge. Die 35-Jährige gelangt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Bad Wurzach

Mann flüchtet vor Polizeikontrolle und leistet Widerstand

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 37 Jahre alter Mann rechnen, der am heutigen Donnerstag kurz nach Mitternacht vor einer Polizeikontrolle flüchtete. Eine Streife der Verkehrspolizei hatte den 37-Jährigen mit seinem Pkw im Stadtgebiet gestoppt und kontrolliert. Während die Beamten die Daten des 37-Jährigen überprüften, gab dieser Gas und fuhr zunächst rückwärts davon. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer kreuz und quer durch das Stadtgebiet und konnte von den Polizeibeamten schließlich in der Riedhofstraße gestellt werden. Den Polizisten war schnell klar, warum der Mann das Weite gesucht hatte: ein Alkoholtest bei ihm ergab knapp 1,5 Promille. Der 37-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Weil er damit nicht einverstanden war, wehrte er sich zunächst beim Einsteigen in den Streifenwagen und im weiteren Verlauf auch gegen die Entnahme der Blutprobe. Mehrere Polizeibeamte waren nötig, um den Mann zu fixieren und die Maßnahme mit Zwang durchzusetzen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 37-Jährige gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

