Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Pkw aufgebrochen und Gegenstände entwendet

Im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein in der Bahnhofstraße verschlossen abgestelltes Fahrzeug einer karitativen Einrichtung von einem unbekannten Täter auf bislang nicht bekannte Art und Weise geöffnet. Der Unbekannte durchwühlte den kompletten Innenraum und entwendete das Display der Radioanlage sowie ein Navigationsgerät und eine Tankkarte. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07571/104-0 um sachdienliche Hinweise.

Meßkirch

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung Auto gefahren

Mutmaßlich unter Drogeneinwirkung stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochabend auf einem Parkplatz an der B 311 bei Meßkirch kontrolliert wurde. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, mit dem Fahrzeug zu dem Parkplatz gefahren zu sein. Bei ihm wurden Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt, außerdem wurden in dem Wagen eine Kleinmenge Marihuana sowie weitere drogentypische Utensilien gefunden. Nachdem ein Vortest nicht möglich war, musste der 21-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ihm wurde die Weiterfahrt zunächst untersagt. Der Mann gelangt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige. Im Fall eines positiven Befunds in der Blutprobe kommt ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss hinzu.

Meßkirch

Fahren unter Alkoholeinwirkung

Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen bei der Kontrolle eines 23-jährigen Pkw-Lenkers am frühen Mittwochabend in Meßkirch fest. Ein beweisverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille, weswegen gegen den Autofahrer ein Bußgeldverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurde.

Ostrach

Unfallflucht 1

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der L 286 zwischen Krauchenwies und Habsthal ereignet hat. Den Angaben einer 40-jährigen Pkw-Lenkerin zufolge sei ihr nach einer Kurve plötzlich ein weißer Kastenwagen auf ihrer Fahrspur entgegengekommen, der dabei war, aus Richtung Habsthal kommend einen Lkw zu überholen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Frau nach rechts ins Bankett aus und streifte dort mit ihrem Wagen die Leitplanke. Der Fahrer des Kastenwagens seinerseits brach den Überholvorgang ab und scherte nach dem Lkw wieder ein. Er setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw der 40-Jährigen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und möglicher Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und bittet Zeugen des Unfalls, insbesondere den unbekannten Lenker des überholten Lkw, sowie Personen, die Hinweise zur Identität des Kleintransporter-Fahrers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Ostrach

Unfallflucht 2

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17.15 Uhr einen auf dem Kiesparkplatz in der Hauptstraße geparkten Audi. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07581/482-0.

Mengen

Unfug mit Ketchup und Eiern, Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Mehrfach wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fremdes Eigentum von unbekannten Tätern beschmutzt und teilweise auch beschädigt. In der Rosenstraße und der Kreuzstraße spritzten die Unbekannten Ketchup gegen zwei Hauswände, Rollläden, Fenster und ein Garagentor. In der Romstraße wurden eine Haustüre und ein Pkw mit Ketchup sowie der Wagen zusätzlich mit einem Ei verschmutzt. Auch auf dem Rewe-Parkplatz stellten die Beamten eine mit Ketchup verschmierte Autotür an einem Fiat fest. Da sich die Flüssigkeit insbesondere von den Hauswänden nicht mehr ohne Weiteres rückstandsfrei entfernen lässt, hat der Polizeiposten Mengen ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell