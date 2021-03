Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Ein die Fahrbahn überquerendes Eichhörnchen war am Dienstag gegen 8.45 Uhr mutmaßlich der Auslöser für einen Auffahrunfall auf der B 31 Höhe der Abfahrt Friedrichshafen-Ost, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden. Ein 61-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Lindau unterwegs und bemerkte das Tier auf der Fahrbahn, woraufhin er seinen Wagen fast bis zum Stillstand abbremste. Der hinter ihm fahrende BMW-Fahrer konnte ein Auffahren trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr verhindern. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 2.000 Euro, am Toyota auf etwa 1.500 Euro. Weder die Unfallbeteiligten noch das Eichhörnchen wurden bei dem Unfall verletzt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall entstand am Dienstag gegen 12.45 Uhr am Barbarossakreisel ein Sachschaden von insgesamt etwa 4.500 Euro. Ein 29-jähriger Skoda-Lenker befuhr den Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Einmündung zur Otto-Lilienthal-Straße fuhr er mutmaßlich infolge Unachtsamkeit auf den BMW des 34-Jährigen auf, der vor ihm fuhr und verkehrsbedingt anhalten musste. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 16.000 Euro Sachschaden entstanden am Dienstag gegen 09:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 49-jähriger beabsichtigte, mit seinem BMW von einem Privatgrundstück auf die Hauptstraße einzufahren. Dabei übersah er eine 25-jährige BMW-Lenkerin, die ihrerseits die Hauptstraße befuhr, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden wird jeweils auf etwa 8.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Sachbeschädigung an der Turnhalle - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen die Sicherheitsverglasung der Haupteingangstür der Turnhalle am Theodor-Heuss-Platz eingeschlagen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Tel. 07542/94320 entgegen.

Kressbronn

"n" aus Hotelschriftzug gestohlen

Um Hinweise bittet der Polizeiposten Langenargen, nachdem bereits letzte Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Buchstabe der Werbetafel eines Hotels in der Bahnhofstraße entwendet wurde. Aus dem in einer Höhe von etwa 3,50 Meter angebrachten weißen Hotelschriftzug wurde der Buchstabe "n" gestohlen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben des Hotelbetreibers auf mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07543/93160 zu melden.

Überlingen

Handbremse vergessen - Unfall mit Sachschaden

Zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich kam es am Montag gegen 17.50 Uhr in der Nußdorfer Straße durch das Versäumnis eines 59-Jährigen. Dieser hatte nach dem Abstellen seines Fahrzeugs vergessen, die Handbremse zu ziehen oder einen Gang einzulegen. Der Wagen geriet ins Rollen und prallte gegen den Mercedes einer 41-Jährigen. Dabei entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Überlingen

Bahnschranke beschädigt und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von über 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr an der Bahnschrankenanlage in der Mühlenstraße ereignet hat. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme in der näheren Umgebung einen Lastwagen mit frischen korrespondierenden Schäden und dessen Fahrer fest. Da der 46-Jährige nach dem Unfall weiterfuhr und sich nicht um eine Schadensregulierung kümmerte, hat die Polizei Überlingen die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Während der Schaden an der verbogenen Schrankenanlage hoch ausfällt, wird dieser am Lastwagen auf wenige hundert Euro beziffert.

Überlingen / Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 47-Jähriger rechnen, der am Dienstagmorgen im Bereich Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen deutlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war. Einem Passanten war aufgefallen, dass der Mann sichtlich Probleme hatte, sein Auto sicher zu fahren. Auf Ansprache stieg er aus seinem Auto und stürzte eine kleine Böschung hinab. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann deutlich unter der Wirkung alkoholischer Getränke stand, woraufhin er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten musste, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Die Ermittlungen ergaben, dass die frischen Schäden an seinem Pkw mutmaßlich von einer zuvor in der Lippertsreuter Straße touchierten Schutzplanke stammten. Der Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und stellten den Wagen sicher. Gegen den 47-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Hagnau

Lautstarker Streit ruft Polizei auf den Plan

Eine Streitigkeit, die mutmaßlich zu eskalieren drohte, war der Grund für ein größeres Polizeiaufgebot am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr in der Straße "Langenbrühl". Das Gespräch zwischen zwei männlichen Bewohnern hatte sich nach ersten Erkenntnissen zu einem lautstarken Streit entwickelt, in den sich die jeweiligen Partnerinnen einmischten. Die Beamten konnten die verbalen Streitigkeiten schlichten, die Parteien beruhigen und zeitnah wieder abrücken.

Owingen

Brennendes Fahrzeug

Zu einem Fahrzeugbrand rückten am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Owingen und der Polizei auf die K 7788 aus. Ein 18-Jähriger war mit seinem Volvo von Owingen in Richtung Taisersdorf unterwegs, als er Rauchentwicklung aus dem Motorraum wahrnahm und der Wagen in einen Notlaufbetrieb ging. Der junge Mann stoppte sein Auto bei der Abzweigung "Häusernhof" und wählte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro aber nicht verhindern. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Schaden an der Fahrbahn entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des Fahrzeugs.

