Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeugdiebstahl

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines grauen Skoda Fabia am Dienstag zwischen 13.30 und 18.20 Uhr am Untermeckenhof bei Schmalegg. Der Besitzer des Pkw war mit landwirtschaftlichen Arbeiten in unmittelbarer Nähe beschäftigt und hatte das Fahrzeug mit steckendem Schlüssel abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Wagen unbemerkt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde der Skoda am Waldrand beim Aussichtspunkt nahe Rosenhäusle unbeschädigt aufgefunden. Vom Täter und dem Fahrzeugschlüssel fehlt bislang jede Spur. Der Pkw im Wert von mehreren hundert Euro wurde dem Besitzer nach der Sicherung etwaiger Spuren zurückgegeben. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen daraus nichts. Wer Hinweise zum Täter geben kann oder den Skoda im fraglichen Zeitraum gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschädigten am vergangenen Wochenende Unbekannte zwei Gondeln, die auf dem Gelände des St. Konrad Bildungszentrums im Wohngebiet Sonnenbüchel abgestellt sind. Die unbekannten Täter schlugen an den beiden Gondeln, die zur Umgestaltung für Schüler bereitstanden, die Scheiben ein. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Da sich auf dem Schulgelände an den Wochenenden immer wieder Jugendliche aufhalten, wird ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt unter Tel. 0751/803-3333 sachdienliche Hinweise entgegen.

Horgenzell

Kaminbrand

Zu einem Kaminbrand mussten die Freiwilligen Feuerwehren Horgenzell und Markdorf mit insgesamt vier Fahrzeugen am Dienstagmittag nach Kappel ausrücken. Der glühende Kamin wurde von den Wehrleuten bis zum Eintreffen eines Schornsteinfegers beobachtet. Dieser ergriff die weiteren Maßnahmen. Ein offenes Feuer war nicht zu sehen, Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Weingarten

Pkw beschädigt und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro hinterließ mutmaßlich ein Radfahrer, nachdem er am Dienstag zwischen 6 und 16.30 Uhr einen silbernen BMW auf einem Parkplatz in der Irmentrudstraße gestreift hat. Nach der Kollision fuhr der Radler weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei vermutet, dass der Fahrradfahrer mit einem Pedal gegen die rechte Seite des BMW gestoßen ist. Wer im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baindt

Betrunken über Verkehrsinsel gefahren

Alkoholeinfluss war mutmaßlich die Ursache eines Verkehrsunfalls am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr auf der L 284. Ein 20-jähriger Audi-Lenker fuhr in Richtung Baindt und übersah eigenen Angaben zufolge den Kreisverkehr auf Höhe der Riedseen. Um eine Kollision mit den Verkehrszeichen auf dem Kreisel zu verhindern, lenkte der junge Fahrer schlagartig nach rechts und überfuhr eine Verkehrsinsel und ein weiteres Verkehrszeichen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei dem 20-Jährigen fest. Nachdem ein Alkoholtest über ein Promille ergeben hatte, musste der junge Mann die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den Autofahrer an. Der Audi war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Kaffeemaschine aus Teeküche entwendet

Wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee, nachdem ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 13 und 14.20 Uhr einen Kaffeevollautomaten von einem Firmengelände in der Holzstraße entwendet hat. Die Kaffeemaschine des Modells Jura X8 Platin war in einer Teeküche in einem Container mit einer Kette an der Wand befestigt. Der Unbekannte durchtrennte die Kette und nahm den Vollautomaten mit. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07524/4043-0 erbeten.

Fronreute

Keller unter Wasser gesetzt

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende einen Schlauch, der zur Trockenlegung eines Sumpfgebiets bei Blitzenreute genutzt wird, in den Keller eines Rohbaus im Sonnentauweg umgelegt. Der Keller des Mehrfamilienhauses wurde so unter Wasser gesetzt, dass ein Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich entstanden ist. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise.

Wangen

Papiertonne entwendet

Eine grüne Papiertonne wurde im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen vom Gelände der Grundschule Deuchelried entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Vogt

Betrüger am Telefon

Ein 65-Jähriger wurde am Dienstagvormittag Opfer von Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hatten. Die Unbekannten gaukelten dem Mann am Telefon vor, dass eine Wartung an seinem Rechner anstünde. Daraufhin gewährte der 65-Jährige den Betrügern Zugriff auf seinen Rechner und gab vertrauliche Daten heraus. Die Täter installierten mehrere Programme auf dem PC und buchten mutmaßlich von einer anderen Bankverbindung des Opfers einen vierstelligen Euro-Betrag auf dessen Girokonto um. Dies möglicherweise, um das Geld von dort aus weiter zu transferieren. Dieser Vorgang wurde jedoch vom Geschädigten unterbrochen. Nach Beendigung des Gesprächs flog der Betrug auf. Ob dem 65-Jährigen ein finanzieller Schaden entstanden ist, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, niemals vertrauliche Daten am Telefon preis zu geben oder einem Unbekannten Zugriff auf den Rechner zu gewähren. Nähere Informationen hierzu erhalten sie unter www.polizei-beratung.de oder bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 0751/803-1048.

Amtzell

Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 7 Uhr auf der B 32. Ein 22-Jähriger überholte mit seinem Mercedes auf der zweispurigen Bundesstraße Höhe Amtzell zunächst einen Lkw und geriet folglich auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Mercedes kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Isny

Seniorin von falscher Krankenschwester betrogen

Opfer einer dreisten Betrugsmasche wurde eine 77-Jährige am Dienstagvormittag. Die Frau erhielt einen Anruf einer angeblichen Krankenschwester, die ihr einen Impftermin in Aussicht stellte. Hierzu erhob sie zunächst die vollständigen Personaldaten der 77-Jährigen. In einem zweiten Telefonat gaukelte die Betrügerin der Rentnerin vor, dass sie nun auch noch ihre Kontonummer benötige, weil die Aktion von den Banken gesponsert sei. Wenig später stellte die 77-Jährige fest, dass ein vierstelliger Euro-Betrag von ihrem Konto abgebucht worden war. Die Hausbank konnte die Überweisung glücklicherweise rasch zurückrufen. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Betrugs.

Leutkirch

Unfälle auf nasser Straße

Auf der A 96 Höhe Leutkirch haben sich am Dienstagnachmittag innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Verkehrsunfälle ereignet. Gegen 15 Uhr kam eine 45-jährige Peugeot-Lenkerin zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-Süd auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Peugeot kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich mehrmals. Die 45-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Mit schweren Verletzungen musste gegen 16.40 Uhr ein 20-Jähriger in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er mit seinem Audi zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg ins Schleudern geraten war und nach rechts von der Autobahn abkam. Er überfuhr einen Erdwall und stach mit der Front in den Grünstreifen ein, woraufhin sich der Audi mutmaßlich überschlug. Der Pkw, an dem Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Bad Wurzach

Polizei ermittelt wegen Grabschändung

Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe hat der Polizeiposten Bad Wurzach aufgenommen, nachdem ein bislang unbekannter Täter auf dem Friedhof Gottesberg ein Grab verunstaltet hat. Der Unbekannte brachte im Zeitraum von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 10.30 Uhr, auf dem Grab ein Konstrukt aus mehreren Ästen an, das mutmaßlich einen Baum mit Galgen für drei Personen abbildet. Zudem legte der Täter einen beschrifteten Stein ab, der einem Grabstein nachempfunden ist. Personen, die bei dem Grab oberhalb der Aussegnungshalle Verdächtiges beobachtet oder die tatverdächtige Person mit den etwa 90 Zentimeter langen Ästen gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

