PP Ravensburg: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Bodenseekreis

Bodenseekreis

Friedrichshafen - Seemoos

Radfahrerin kollidiert mit Zug

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12.15 Uhr auf dem Bahnübergang im Schwanenweg. Eine 31-jährige Radfahrerin fuhr nach ersten Ermittlungen trotz geschlossener Halbschranke in Richtung Zeppelinstraße in den Gleisbereich ein und wurde von einem Zug, der aus Überlinger Richtung nahte, erfasst. Durch die Kollision zog sich die Frau schwerste Verletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Bahnverkehr musste bis etwa 14.45 Uhr gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedrichshafen, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn vor Ort.

Markdorf

Frontalzusammenstoß - Unfallzeugen gesucht

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9.15 Uhr auf der Riedheimer Straße zwischen Unterraderach und Markdorf ereignet hat. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Skoda Fabia eines 54-Jährigen frontal mit einem entgegenkommenden Ford C-Max eines 35-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die K 7742 war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 13 Uhr voll gesperrt. Der Unfallhergang konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-5333 zu melden.

