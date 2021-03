Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch

Nachdem sich zwei Unbekannte am Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude eines Autohändlers in der Zeppelinstraße verschafft haben, ermitteln Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Durch ein zuvor aufgehebeltes Fenster drang einer der Beiden in den Kundenraum ein, der andere stand mutmaßlich schmiere. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Am Fenster entstand geringer Sachschaden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt und Reifen abgestochen

Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich hat ein Unbekannter angerichtet, als er die Reifen eines auf dem Parkplatz "Hinterer Hafen" geparkten, grauen Peugeot 3008 zerstach und dessen Lack zerkratzte. Der Wagen, der in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmittag auf dem Parkplatz stand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

25 Fenster auf Parkplatz entsorgt

Wie am Montagmorgen bekannt wurde, haben Unbekannte etwa 25 Fensterrahmen samt Glasscheiben widerrechtlich auf dem Wanderparkplatz in der Ravensburger Straße entsorgt. Die Polizei ermittelt und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Unfallflucht

Nachdem ein Unbekannter am Samstag, in der Zeit von 8.15 Uhr bis 15 Uhr, einen auf dem Mitarbeiterparkplatz des Klinikums geparkten Dacia beschädigt hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Durch die Eindellung, die mutmaßlich von einer schwungvoll geöffneten Autotür stammt, entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Markdorf

Digitalen Schaukasten mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Täter beschädigte vergangene Woche zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen neben dem Eingang eines Lebensmitteldescounters in der Rudolf-Diesel-Straße stehenden digitalen Werbeschaukasten. Durch das Einschlagen der Scheibe entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Euro-Bereich. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07544/96200 um sachdienliche Hinweise zur Täterschaft.

Markdorf

Reifen mehrerer Autos zerstochen - Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte vergangene Woche im nördlichen Teil Markdorfs mehrere Pkw-Reifen zerstochen haben, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. Von Donnerstagabend auf Freitag wurden die Vorderreifen einer in der Viktor-von-Scheffel-Straße geparkten Mercedes A-Klasse, von Freitagabend auf Samstag alle vier Reifen eines in der Johann-Peter-Hebel-Straße abgestellten VW Golf zerstochen. Der Sachschaden beläuft sich jeweils auf mehrere hundert Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht, kann momentan nicht ausgeschlossen werden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter Tel. 07544/96200 mit dem Polizeiposten Markdorf in Verbindung setzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Mann stürzt mit Rad - Zeugen gesucht

Mit leichten Verletzungen musste ein 64-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr, mutmaßlich infolge seiner Alkoholisierung, im Reismühlenweg mit seinem Rad gestürzt war. Weil eine Atemalkoholmessung bei dem Mann einen Wert von nahezu 2,2 Promille ergab, veranlassten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Personen, die auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Owingen

Auffahrunfall

Etwa 5.500 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 195 / L 205. Die 23-jährige Fahrerin eines Fiat 500 sowie eine 65-jährige VW-Lenkerin standen zunächst hintereinander an der Stoppstelle. Die 65-Jährige erkannte, dass kein Fahrzeug kam, und beschleunigte unachtsam in der Annahme, dass die vor ihr fahrende 23-Jährige ebenfalls losfahre. Da die Jüngere jedoch etwas verzögert anfuhr, kam es zum Auffahrunfall.

Heiligenberg

Spiegelstreifer - Verursacher flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall am Montag gegen 8.30 Uhr auf der L 201 zwischen Heiligenberg und Pfullendorf bittet die Polizei um Hinweise. Eine 61-Jährige war mit ihrem Skoda Octavia in Richtung Pfullendorf unterwegs. Etwa 500 Meter nach dem Ortsausgang Heiligenberg sei ihr eigenen Angaben zufolge ein Pkw weit auf ihrer Fahrspur entgegengekommen, sodass es zum Spiegelstreifer kam. Kurz nach dem Unfall habe sie und ein hinter ihr fahrender Pkw-Lenker angehalten. Der mutmaßliche Unfallverursacher habe ebenfalls kurz gestoppt, bevor er seine Fahrt fortsetzte. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

