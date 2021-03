Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Raser gehen Polizei ins Netz

Beamte der Verkehrspolizei haben am Montagabend Geschwindigkeitskontrollen in der Ravensburger Straße durchgeführt. Insgesamt sieben Autofahrer waren zwischen 20 und 21.20 Uhr zu schnell unterwegs - zwei davon sogar deutlich. Die beiden Fahrzeuglenker wurden jeweils mit Geschwindigkeiten von über 100 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Sie müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld, mehreren Monaten Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Bei einem der Verkehrssünder wurde zudem die Nutzung einer Radar-Warn-App auf dem Smartphone festgestellt. Dafür droht ihm noch ein zusätzliches Bußgeld. Genutzt hat die App nichts, da die Beamten ein mobiles Messgerät im Einsatz hatten. Zudem ertappten die Beamten einen Fahrradfahrer, wie er während der Fahrt sein Mobiltelefon bediente. Er wird ebenfalls angezeigt.

Bad Waldsee

Unbekannter schlägt Fahrzeugscheibe ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, die Seitenscheibe eines Mercedes eingeschlagen, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Biberacher Straße abgestellt war. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Baindt

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 85.000 Euro Sachschaden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall auf der B 30 zwischen Baienfurt und Enzisreute entstanden. Ein 43-Jähriger war mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit mit seinem Lkw auf den nassen Seitenstreifen rechts der Fahrbahn geraten. Der Lastwagen streifte die dortige Schutzplanke und drückte diese schließlich ein. Durch die Hanglage neigte sich der Lkw und rutschte seitlich ab. Im weiteren Verlauf kippte das Fahrzeug und fiel auf die rechte Seite. Durch die Kippbewegung riss die Plane am Auflieger, wodurch die aus Hackschnitzel bestehende Ladung austreten konnte. Der 43-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Ein Landwirt unterstützte bei der Leerung und Beseitigung der Hackschnitzel. Während der Bergung des Lastwagens durch eine Spezialfirma musste die Bundesstraße zwischen 17 und 20 Uhr beidseitig gesperrt werden.

Waldburg

Kollision mit Gegenverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalles am Montag kurz nach 22 Uhr auf der L 326. Eine 19-Jährige wollte mit ihrem VW Up zwischen Wetzisreute und Waldburg in die Bodnegger Straße abbiegen und kam dabei auf schneeglatter Fahrbahn auf die Gegenfahrspur. Dort stieß sie mit dem BMW eines entgegenkommenden 55-Jährigen zusammen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Isny

Gegen Baum geprallt

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 23 Uhr auf der L 318 kurz nach Hochstädt entstanden ist. Ein 21 Jahre alter Seat-Fahrer war in einer Kurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten, nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann blieb unverletzt, sein Seat musste abgeschleppt werden.

Argenbühl

Von Fahrbahn abgekommen - Zeugen gesucht

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Montag gegen 11.20 Uhr auf der L 265 Höhe Loritz ereignet hat. Ein 37-Jähriger musste eigenen Angaben zufolge mit seinem Fiat Ducato ausweichen, weil ihm auf seiner Fahrspur ein unbekanntes Fahrzeug entgegenkam. Der Ducato kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Leitpfosten. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem entgegenkommenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Streit eskaliert

Eine Auseinandersetzung, die aus dem Ruder lief, war der Grund für einen Polizeieinsatz am Montag gegen 18.30 Uhr im Stadtgebiet. Wegen eines Streits mit Familienangehörigen hatten eine 25-Jährige und ein 27-Jähriger die Wohnung verlassen und wollten mit ihrem Pkw wegfahren. Ein 60-jähriger Angehöriger soll dies jedoch verhindert haben, indem er auf die Motorhaube gesprungen sein und die Frontscheibe eingetreten haben soll. Ein weiteres 20-jähriges Familienmitglied soll indes die Fahrertüre aufgerissen haben. Da die Lenkerin des Pkw in diesem Moment rückwärtsfuhr, wurde der 20-Jährige von der Tür erfasst und stürzte zu Boden. Mehrere alarmierte Polizeistreifen konnten die Streithähne trennen und beruhigen. Am Pkw der 25-Jährigen entstand Sachschaden von rund 4.000 Euro. Da sich die Beteiligten bereits bei der Auseinandersetzung im Vorfeld geschlagen und bespuckt hatten, müssen sie nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kißlegg

Leicht verletzt bei Unfall

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr auf der A 96 ereignet hat. Auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn kam ein 39-jähriger BMW-Lenker zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Wangen-Nord ins Schleudern. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich dort. Der 39-Jährige war zunächst im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber von Zeugen leicht verletzt aus dem BMW geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung des BMW.

Leutkirch/Kißlegg/Aichstetten

Glatte Fahrbahn sorgt für Unfälle

Mehrere Unfälle ereigneten sich am Montagabend auf schneeglatter Fahrbahn auf der A 96. Schwere Verletzungen erlitt ein 21-jähriger Audi-Lenker, als er gegen 22.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-Süd und Kißlegg nach einem Überholmanöver ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort überschlug sich der Audi mehrmals und kam auf dem Dach zum Liegen. Zeugen des Unfalls konnten den jungen Mann aus seinem Fahrzeug befreien und leisteten Erste Hilfe. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Audi, der geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass an dem Fahrzeug Sommerreifen montiert waren. Kurz nach 23 Uhr rutschte eine 19-Jährige mit ihrem VW Golf zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West in die Mittelleitplanke, wodurch am Golf Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Gegen 23.30 Uhr geriet eine 29 Jahre alte BMW-Lenkerin nahezu an gleicher Stelle ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, schlingerte über beide Fahrspuren nach rechts und blieb neben der Fahrbahn stehen. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Aichstetten

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 9 Uhr in der Hochstraße. Ein 62-jähriger Daimler-Lenker bog aus Richtung Ottmannshofen kommend in den Kreuzungsbereich ein und übersah einen vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen mit dessen Linienbus. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.

Bad Wurzach

Von Fahrbahn abgekommen

Gegen ein Verkehrszeichen geprallt ist am Montagmorgen gegen 9 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem BMW, nachdem er auf der L 265 zwischen Bad Wurzach und Dietmanns nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. An seinem Pkw entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro, der junge Mann blieb unverletzt.

Aitrach

Lkw-Plane aufgeschlitzt

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, die Plane an einem Lkw in der Straße "Am Wirthsfeld" aufgeschlitzt und dadurch Ware im Innern des Lastwagens beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.400 Euro. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

