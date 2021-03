Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Schaden in Höhe von mehr als 2.000 Euro hat ein bislang Unbekannter verursacht, der im Laufe des vergangenen Wochenendes zwei auf dem Schotterparkplatz am Bahnhof geparkte Pkw beschädigt hat. Der Täter zerkratzte einen VW Golf mit einem spitzen Gegenstand großflächig und trat an einem Volvo einen Seitenspiegel ab. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07571/104-0 erbeten.

Veringenstadt

Reifen zerstochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat in der Büttnaustraße ein Unbekannter einen geparkten VW Polo beschädigt. Der Täter zerstach alle vier Reifen am Pkw und verursachte dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/ 921687 beim Polizeiposten Gammertingen zu melden.

Mengen

BMW angefahren

Nach dem Unfall geflüchtet ist am Samstag ein Fahrzeuglenker in der "Alten Straße". Der bislang Unbekannte streifte zwischen 14 Uhr und 22 Uhr im Vorbeifahren einen auf Höhe des Schillergartens geparkten, weißen BMW 1-er. Der BMW, der entgegen der Fahrtrichtung abgestellt war, trug durch die Kollision einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro auf der rechten Seite davon. Das Polizeirevier Sigmaringen hat ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Mengen

Mofafahrer angefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer hat am Sonntagabend in der Beizkofer Straße einem Mofafahrer die Vorfahrt genommen und diesen angefahren. Nachdem er kurz ausgestiegen war und der 16 Jahre alte Mofafahrer die Polizei rufen wollte, suchte der Unfallverursacher das Weite und ließ den verletzten 16-Jährigen an der Unfallstelle zurück. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 45 bis 50 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen. Er wird von dem Jugendlichen als schlank und etwa 175 cm groß beschrieben. Weiter war er mit einem dunklen Pkw mit Biberacher Zulassung unterwegs und wollte von der Zeppelinstraße kommend die Beizkofer Straße in Richtung Fabrikstraße queren, als er den auf der Fabrikstraße in Richtung Beizkofer Straße fahrenden Mofafahrer übersah. Durch die Kollision erlitt der 16-Jährige eine leichte Verletzung der Leiste. Der Schaden am Fahrzeug des Verursachers, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Mengen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Flüchtigen eingeleitet, Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07572/ 5071 zu melden.

