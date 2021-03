Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken randaliert und Beamte beleidigt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 17-jähriger Jugendlicher, der von Zeugen dabei beobachtet wurde, wie er am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Gutenbergstraße gegen die Spiegel mehrerer Pkw trat. Nachdem der Randalierer von einer alarmierten Polizeistreife noch in der Nähe angetroffen werden konnte, fing er unmittelbar an, die eingesetzten Beamten massiv zu beleidigen und aggressiv anzugehen. Er musste daraufhin auf dem Boden abgelegt und mittels Handschließen gefesselt werden. Ein später durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 17-Jährigen eine Alkoholisierung von über 2 Promille. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut von Erziehungsberechtigten übergeben. In erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Möglicherweise hat der 17-Jährige vor seiner Entdeckung schon im Bereich der Donaustraße auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen, weswegen mögliche Geschädigte gebeten werden, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unerlaubte Zusammenkunft

Bereits am Freitagnachmittag wurde die Polizei über eine Gruppe von etwa 25 Personen im Riedlewald im Bereich des dortigen Wasserturms informiert. Teilweise würden die Anwesenden sich auch gegenseitig angreifen und schlagen. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagenbesatzungen flüchtete ein Teil der Gruppierung. Den Beamten gelang es, die Identitäten von insgesamt acht Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren festzustellen. Diese gelangen nun wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der zuständigen Bußgeldstelle zur Anzeige, da sie allesamt aus verschiedenen Haushalten stammten. Weiterhin prüfen die Beamten, ob durch die Gruppe weitere Straftaten begangen wurden. So steht die mögliche Unterschlagung von EC-Karten im Raum. Die Ermittlungen des Polizeireviers Friedrichshafen dazu sind noch nicht abgeschlossen.

Friedrichshafen/Kressbronn/Rickatshofen/Rengensweiler

Trunkenheitsfahrten

Mutmaßlich zwei Trunkenheitsfahrten mit ein und demselben Pkw wurden am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Friedrichshafen und Rengensweiler begangen. Zeugen war das Fahrzeug aufgefallen, wie es ohne Beleuchtung und in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Möglicherweise hat das Fahrzeug zwischen Friedrichshafen-Ost und Eriskirch sogar die Leitplanke touchiert. Noch während die Streifenwagen auf Anfahrt waren, konnte durch die nachfahrenden Zeugen beobachtet werden, wie der bisherige Fahrer bei Rickatshofen anhielt und mit seinem Beifahrer die Plätze tauschte. Kurze Zeit später konnte der Wagen bei Oberrengensweiler angehalten und die beiden 26 und 29 Jahre alten Insassen kontrolliert werden. Hierbei wurden bei beiden deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt. Während bei dem 29-Jährigen der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,5 Promille ergab, war ein Test bei dem Jüngeren aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholisierung nicht korrekt durchführbar. Beide Beschuldigten mussten sich daraufhin in einem Krankenhaus je eine Blutprobe entnehmen lassen und ihre Führerscheine abgeben. Gegen das Duo wird nun wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung ermittelt, im Falle eines noch zu überprüfenden Zusammenstoßes mit der Leitplanke käme beim 26-Jährigen der Vorwurf der Straßenverkehrsgefährdung hinzu.

Meckenbeuren

Einbruch in Jagdhütte

Ein unbekannter Täter brach im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Sonntagvormittag in eine Jagdhütte im Schussenwald bei Meckenbeuren-Rebholz ein. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Raum und entwendete daraus bisherigen Erkenntnissen zufolge zwei Flaschen Bier. Außerdem versprühte er einen vorgefundenen Feuerlöscher vor dem Geräteschuppen im Freien. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt.

Meckenbeuren-Sibratshaus

Unerlaubte Zusammenkunft aufgelöst

Durch Zeugen wurde der Polizei am späten Samstagabend mitgeteilt, dass in der Mariabrunner Straße offenbar eine unerlaubte Party stattfinden würde. Man höre deutlich überlaute Musik. Bei der anschließenden Überprüfung durch eine Streifenwagenbesatzung konnten etwa zehn feiernde Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. Während sich ein Teil der teils deutlich alkoholisierten Anwesenden den Beamten gegenüber kooperativ verhielt, verweigerten einige zunächst die Angabe ihrer Personalien und suchten die Diskussion. Erst nach Eintreffen weiterer Einsatzkräfte konnten die Identitäten ohne weitere Zwischenfälle festgestellt werden. Alle Anwesenden mussten schließlich den Heimweg antreten und gelangen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der zuständigen Bußgeldbehörde zur Anzeige.

Überlingen

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend einen in der Friedhofstraße geparkten schwarzen Daimler, indem er an mehreren Stellen den Lack zerkratzte. Hierdurch entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07551/804-0 zum sachdienliche Hinweise.

Berichtigung zu unserer Pressemitteilung vom gestrigen Sonntag, 14.03.2021, 09.49 Uhr:

Im gestrigen Pressebericht für den Bodenseekreis hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen sucht, ereignete sich nicht - wie irrtümlich angegeben - in Friedrichshafen, sondern auf dem Oskar-von-Miller-Platz in Meckenbeuren. Wir bitten dieses Versehen zu entschuldigen!

Unsere ursprüngliche Meldung (noch mit falscher Ortsangabe!):

Friedrichshafen - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 12:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Oskar-von-Miller-Platz. Vermutlich wurde die Tür eines roten Fahrzeugs gegen die Fahrertür der Geschädigten geschlagen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

