Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auseinandersetzung gipfelt in Schlägerei

In einer Wohnung in der Rosenstraße gerieten am Sonntag gegen 23.30 Uhr mehrere Personen in Streit. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung sollen zwei 19 und 24 Jahre alte Frauen auf einen 23-Jährigen und den 25-jährigen Wohnungsbesitzer eingeschlagen haben. Nachdem der 25-Jährige das Duo vor die Wohnungstüre schieben konnte, sollen die beiden jungen Frauen die Glasfüllung der Türe beschädigt haben. Weil sich noch das Mobiltelefon der 24-Jährigen in der Wohnung befand, ging das 25-jährige Opfer erneut vor die Tür und soll dort von einem 32-jährigen Begleiter der Frauen angegriffen worden sein. Ein weiterer Hausbewohner versuchte, den 25-Jährigen vor dem Angriff zu schützen, und wurde stattdessen selbst von der 24-jährigen Tatverdächtigen am Hals gepackt und geschlagen. Während dieser Auseinandersetzung wurde eine weitere Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus beschädigt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ravensburg

28-Jähriger rastet aus

Im polizeilichen Gewahrsam endete der Sonntagabend für einen 28-Jährigen, der gegen 21 Uhr in einer Wohnung in der Weststadt ausgerastet ist. Hintergrund war ein Streit aus nichtigem Grund mit seiner Mutter, in dessen Verlauf der Mann einen weiteren Familienangehörigen schlug und bedrohte. Zu dritt konnte die Familie den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Weil er sich im Beisein der Beamten jedoch weiterhin aggressiv verhielt und zwei Familienmitglieder massiv bedrohte, wurde er von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Selbst in der Arrestzelle beruhigte sich der alkoholisierte junge Mann nicht und beschädigte eine Gegensprechanlage. Den 28-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursacht, der im Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, einen in der Mozartstraße/Ecke Lortzingstraße geparkten Audi touchiert hat. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg/Oberteuringen

Bienenvölker entwendet

Bienenvölker im Wert von rund 10.000 Euro haben bislang Unbekannte im Zeitraum von Freitag, 21 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, von einem Bauwagen bei Eggartskirch entwendet. Die Unbekannten brachen die Tür des Wagens gewaltsam auf und nahmen alle Völker mit. An einem weiteren Bienenstand bei Behweiler stahlen mutmaßlich dieselben Täter neue Holzkisten mit Ablegern der Bienenvölker. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Unfallflucht

Einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz am Scheffelplatz touchierte am Samstag gegen 19 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer. Nachdem er Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht hatte, entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Bei Rot über Ampel - Unfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am heutigen Montag kurz vor 9 Uhr in der Ulmer Straße ereignet hat. Eine 51 Jahre alte VW-Lenkerin fuhr mutmaßlich trotz roter Ampel nach links in die B 32 Richtung Stadtmitte ein und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem VW einer 67-jährigen Vorfahrtsberechtigten. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, hier insbesondere Personen, die zur Ampelschaltung Angaben machen können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Baindt

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 13 Uhr auf der B 30 in Höhe der Anschlussstelle Baindt/Baienfurt. Eine 49 Jahre alte VW-Lenkerin wollte abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 24-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr dem VW auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Wangen

Betrunkener Radfahrer gerät mit betrunkenem Autofahrer aneinander

Polizeibeamte des Polizeireviers Wangen staunten nicht schlecht, als sie am frühen Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr zu einem verdächtigen Sachverhalt nach Neuravensburg gerufen wurden. Ein 25 Jahre alter Pedelec-Fahrer hatte die Polizei alarmiert, weil er zwischen Roggenzell und Neuravensburg fast gegen einen Pkw gefahren wäre, der in einer Einmündung stand. Nach einem kurzen Gespräch mit den Fahrzeuginsassen habe ihn der Pkw dann verfolgt. Aus Angst habe er sich dann versteckt und die Beamten um Hilfe gebeten. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Insassen des Mercedes dem 25-Jährigen angeboten hatten, ihn wegen des schlechten Wetters nach Hause zu fahren. Zudem bemerkten die Polizisten sowohl bei dem Radfahrer als auch bei dem 26-jährigen Mercedes-Lenker deutlichen Alkoholgeruch. Während beim Autofahrer ein Alkoholtest einen Wert von weit über einem Promille ergab, zeigte dieser beim Pedelec-Lenker sogar weit über zwei Promille an. Beide Männer mussten die Polizeibeamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Zwei Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sind die Folge. Der Führerschein des 26-Jährigen wurde von den Beamten einbehalten.

