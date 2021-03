Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Bad Waldsee - Verkehrsunfall

Viel zu schnell unterwegs war ein 26-jähriger Audifahrer im verkehrsberuhigten Bereich der Wurzacher Straße am Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr. Dementsprechend konnte er einen Zusammenstoß mit einem aus der Rosmaringasse kommenden Mercedes, der von einem 27-jährigen Mann geführt wurde, nicht mehr verhindern. In der Folge wurde der Audi gedreht und in das Schaufenster eines Schmuckladens abgewiesen. Der Audifahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden konnte aktuell noch nicht beziffert werden.

Bad Wurzach - Körperverletzung

Eine Anzeige wegen Körperverletzung kommt auf einen 22-jährigen Mann zu, der am Samstag gegen 19 Uhr einen Discounter in der Alte Straße ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten hat. Nach kurzem Streitgespräch mit einem Angestellten wurde der Tatverdächtige vom Angestellten des Marktes verwiesen und nach draußen geschoben. Hieraufhin drehte sich der Tatverdächtige um und schlug mehrmals mit der Faust auf den Geschädigten ein. Ein anschließendes Gerangel auf dem Boden wurde durch eingreifende Zeugen beendet. Der Täter stellte sich später selbst auf dem Polizeirevier Leutkirch.

