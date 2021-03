Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen - Verkehrsunfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag zwischen 11:45 Uhr und 12:20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sigmaringer Straße. Vermutlich wurde die Tür eines blauen oder grauen Fahrzeugs gegen die Fahrertür eines Nissans geschlagen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 erbeten.

Sigmaringen - Versuchter Einbruch in Vereinsheim

Noch unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Donnerstag 16:30 Uhr auf Freitag 20:00 Uhr in das Vereinsheim des SV Sigmaringen in der Gorheimer Allee einzusteigen. Vermutlich von den gleichen Tätern wurde auch der dort im Carport abgestellte Traktor des Vereins beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 1040 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell