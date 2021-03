Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 13.03.2021 aus dem Landkreis Sigmaringen

Bad Saulgau (ots)

81-jähriger wird mit wertloser Uhr betrogen

Ein 81jähriger Mann wurde am Freitag in der Bogenweiler Straße in Bad Saulgau von einem ihm unbekannten Mann angesprochen. Er beschrieb diesen Mann auf ca. 50 Jahre alt, Bart, südeuropäisches Aussehen. Der Mann bettelte zuerst um Geld für Benzin, verkaufte dem Geschädigten aber dann eine angeblich hochwertige Armbanduhr für 50 Euro. Später stellte sich heraus, dass es sich bei der Uhr um ein unbrauchbares Imitat handelte.

