PP Ravensburg: Pressemitteilung aus dem Landkreis Ravensburg vom 13.03.2021

Leutkirch (ots)

Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Ein in der Uhlandstraße in Leutkirch geparkter Hyundai wurde bereits am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr von einem anderen Fahrzeug gestreift. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Hyundai wurde hinten links beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch (Tel. 07561/84880) in Verbindung zu setzen.

