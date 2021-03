Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Randalierer kommt in Polizeigewahrsam

In einer Wohnung im Haldenweg kam es am Donnerstag kurz nach 19 Uhr zu einem Polizeieinsatz, weil ein 29-Jähriger randalierte. Eine alarmierte Polizeistreife stellte fest, dass gegen den Mann ein Hausverbot besteht, und erteilte ihm einen Platzverweis. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde den Polizeibeamten gegenüber immer aggressiver, weshalb er in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der 29-Jährige vehement und beleidigte die Polizisten mit üblen Ausdrücken. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von fast drei Promille. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Ravensburg

Fahrzeug entwendet

Ein brauner Hyundai i20 wurde am Donnerstag mutmaßlich zwischen 17.30 und 19.50 Uhr aus einem Hofraum in der Jahnstraße entwendet. Der bislang unbekannte Täter gelangte offensichtlich an den an einem sicheren Ort aufbewahrten Zweitschlüssel und die dazugehörige Zulassungsbescheinigung und dürfte den Hyundai mit Originalschlüsseln fahren. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Verbleib des fünf Jahre alten Fahrzeugs oder zum Täter.

Ravensburg

Unter Medikamenteneinfluss mit Pedelec unterwegs

Mit einem gemieteten Pedelec und berauschenden Medikamenten intus war am Donnerstag gegen 16 Uhr ein 47-Jähriger im Stadtgebiet unterwegs. Der Mann war aufgrund seiner Ausfallerscheinungen einer Polizeistreife aufgefallen, die ihn stoppte. Ein Vortest ergab Hinweise auf den Konsum diverser Medikamente, die die Fahrsicherheit des 47-Jährigen beeinträchtigten. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme in einer Klinik und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Bei einer positiven Blutuntersuchung erwartet den Mann eine Strafanzeige.

Ravensburg

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Einen geparkten Toyota RAV 4 hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag zwischen 9.45 und 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Schmalegger Straße angefahren. Nach dem Zusammenstoß, bei dem Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand, suchte der Unbekannte das Weite. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

Betrunken am Steuer

Starker Alkoholgeruch schlug einer Streife des Polizeireviers Weingarten am Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr bei der Kontrolle eines 56 Jahre alten Pkw-Lenkers im Stadtgebiet entgegen. Nachdem ein Alkoholtest weit über ein Promille ergeben hatte, musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dem 56-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Bad Waldsee

Person läuft vor Auto

Mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 17-Jähriger befunden, der die Polizei am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Zeppelinstraße beschäftigt hat. Der Jugendliche lief zunächst vor den Pkw eines Verkehrsteilnehmers und wollte von diesem zum Bahnhof gefahren werden. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife setzte sich der junge Mann auf die Motorhaube des Streifenwagens und zog sich an der Windschutzscheibe hoch. Die Polizisten mussten dem 17-Jährigen, der sich nicht beruhigen ließ, Handschließen anlegen und ihn in eine Spezialklinik begleiten. Inwiefern sich der Teenager strafbar gemacht hat, wird derzeit geprüft.

Wolpertswende

Von Fahrbahn abgedrängt - Verursacher flüchtet

Weil ihm eigenen Angaben zufolge am Donnerstag gegen 19.20 Uhr auf seiner Fahrspur auf der L 284 zwischen Aulendorf und Mochenwangen ein Pkw entgegenkam, wurde ein 21-jähriger VW-Lenker nach rechts von der Fahrbahn gedrängt. Am VW, der neben der Straße im Gehölz zum Stehen kam, entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Der Unfallverursacher fuhr indes unbeeindruckt weiter. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug.

Isny

Fahrzeug erheblich zerkratzt

Sachschaden zwischen 5.000 und 6.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter, als er im Zeitraum von Mittwoch, 16.30 Uhr, bis Donnerstag, 11 Uhr, einen Citroen Jumper zerkratzt hat. Der Unbekannte fügte dem Klein-Lkw, der auf einem öffentlichen Parkplatz beim ehemaligen Bahnhof im Achener Weg abgestellt war, mit einem spitzen Gegenstand auf beiden Seiten tiefe Kratzer zu. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07562/97655-0 um sachdienliche Hinweise.

Isny

Radfahrerin schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in der Neutrauchburger Straße wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Die 62 Jahre alte Frau war mit ihrem Pedelec auf dem Radschutzstreifen in Richtung Neutrauchburg unterwegs. Ein 45-Jähriger querte mit seinem Citroen die Neutrauchburger Straße von der Mühlbachstraße kommend und übersah die 62-Jährige. Bei der Kollision wurde die Frau, die keinen Helm trug, auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 45-Jährige erlitt indes einen Schock. Während am Pkw Sachschaden von etwa 1.000 Euro entstand, wird dieser am Pedelec auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Leutkirch

Mehrere versuchte Einbrüche

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in mehrere Betriebe in der Isnyer Straße einzubrechen. Der Unbekannte benutzte ein Werkzeug, um Fenster und Eingangstüren der jeweiligen Geschäfte aufzuhebeln. Dies misslang ihm jedoch, weshalb er nicht in die Gebäude gelangte. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob die Taten in Zusammenhang mit der Festnahme eines 41-jährigen rumänischen Einbrechers am frühen Mittwochmorgen stehen. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

