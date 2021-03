Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Baustellenstaub löst Alarm aus

Zu einem Brandalarm in der Tiefgarage des Graf-Zeppelin-Hauses in der Olgastraße rückten am Mittwoch gegen 13 Uhr die Feuerwehr Friedrichshafen und die Polizei aus. Wie sich schnell herausstellte, war aufgewirbelter Staub einer Baustelle verantwortlich für das Auslösen des Alarmmelders, sodass die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der B 31 neu Höhe der Einmündung Meersburger Straße. Ein 50-jähriger Audi-Fahrer befuhr die neue Bundesstraße in Richtung Immenstaad und musste unmittelbar nach der Meersburger Straße aufgrund eines Rückstaus anhalten. Dies erkannte ein nachfolgender 30-jähriger Toyota-Fahrer zu spät und fuhr dem Audi auf. Während der Schaden am Wagen des Unfallverursachers auf 1.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser am Audi etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Auf etwa 3.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Max-Eyth-Straße entstanden ist. Ein 69-jähriger Audi-Fahrer fuhr in ein Grundstück ein, wobei dessen mitgezogener Anhänger einen geparkten Hyundai touchierte. Neben dem Unfallverursacher muss auch der 72-jährige Hyundai-Halter mit einer Anzeige rechnen. Dessen Wagen stand nämlich im Halteverbot. Am Anhänger entstand kein Schaden.

Oberteuringen

Vorfahrtsmissachtung - Unfall

Etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ortsdurchfahrt Hefigkofen. Ein 29-jähriger Ford-Fahrer wollte von der Lupinenstraße nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah dabei den aus Ravensburger Richtung kommenden BMW eines 35-jährigen Vorfahrtsberechtigten. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Überlingen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein unbekannter Fahrzeuglenker letzte Woche in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend (5.3. - 6.3.) einen in der Straße "Zu den Reben" geparkten Fiat angefahren. Weil er trotz des hinterlassenen Schadens in Höhe von etwa 1.000 Euro davonfuhr, ermittelt das Polizeirevier Überlingen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Den Unfallspuren zufolge handelt es sich beim Verursacherfahrzeug mutmaßlich um einen roten Wagen. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Bermatingen

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Mit Konsequenzen muss ein 28-jähriger Autofahrer rechnen, der am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Überlingen kontrolliert worden war. Die Beamten nahmen bei der Überprüfung Alkoholgeruch aus der Fahrzeuginneren wahr. Da eine Atemalkoholmessung beim Fahrer über dem erlaubten Wert lag, muss er nun mit einem empfindlichen Bußgeld, einem einmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen.

Frickingen

Brandalarm

Zu einem Brandalarm in einer Firma in der Austraße rückten am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren aus Frickingen und Salem, die Polizei und der Rettungsdienst aus. Ein technischer Defekt in einer Heizungsanlage war mutmaßlich die Ursache für eine Rauchentwicklung. Sach- oder Personenschaden entstand nicht.

Salem - Neufrach

Unfall beim Einfahren in den Kreisverkehr

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr am Kreisverkehr in der Buggensegler Straße ereignet hat. Die 55 Jahre alte Unfallverursacherin wollte mit ihrem Opel in den Kreisverkehr einfahren und missachtete dabei die Vorfahrt einer 64-jährigen Mercedes-Lenkerin, die sich bereits im Kreisverkehr befand. Während am Mercedes etwa 3.500 Euro Sachschaden entstand, fällt dieser beim Wagen der Unfallverursacherin mit etwa 500 Euro geringer aus.

