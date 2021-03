Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrzeug zerkratzt - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von ungefähr 2.500 Euro hat ein bislang nicht bekannter Täter verursacht, der in der Zeit zwischen dem 27. Februar und vergangenem Samstag ein geparktes Fahrzeug in der Feldstraße zerkratzte. Der Unbekannte beschädigte die rechte Fahrzeugfront mit einem spitzen Gegenstand. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Kind mit Auto touchiert - Fahrer und Zeugen gesucht

Wie nachträglich bei der Polizei gemeldet wurde, ist bereits am 27.02. ein Autofahrer im Bereich der Eiselestraße mit einer 11 Jahre alten Fahrradfahrerin zusammengestoßen und hat das Kind dabei leicht verletzt. Der Fahrer, der graue Haare und eine grüne Arbeitskleidung trug, fuhr mit seinem Schwarzen SUV aus Richtung Hauptstraße den Verbindungsweg "Hinter den Höfen" und bog nach links in die Eiselestraße ein. Nach dem Abbiegen setzte er mit seinem Pkw unvermittelt zurück und übersah dabei das Mädchen, das zu dem Zeitpunkt an der Einmündung wartete. Durch die Kollision kam das Kind zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg zwar aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Kindes, fuhr dann aber weiter. Das Polizeirevier Sigmaringen hat zwischenzeitlich, nach der Meldung durch die Erziehungsberechtigten, ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der verantwortliche Fahrer sowie Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Hettingen

Brandalarm

Ein durch einen technischen Defekt ausgelösten Brandalarm in einer Firma in der Maybachstraße war am Mittwochnachmittag Grund für einen Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Schnell stellte sich heraus, dass der Melder fälschlicherweise ausgelöst hatte, weshalb die Einsatzkräfte zeitnah wieder abrücken konnten. Insgesamt waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr und eine Polizeistreife zu dem Alarm angefahren.

Bad Saulgau

Deutlich überladener Kleintransporter

Durch ein tiefhängendes Heck und pralle Reifen wurden Beamte der Polizei Bad Saulgau am Dienstag auf einen Kleintransporter in der Paradiesstraße aufmerksam. Im Rahmen der Kontrolle des Wagens entdeckten die Beamten, dass dieser bis unter die Decke mit Lebensmitteln beladen war. Beim Wiegen des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass der Kleintransporter um mehr als 2,5 Tonnen überladen war. Den 50 Jahre alten Fahrer erwarten nun eine Anzeige, ein Bußgeld und Punkte im Verkehrsregister.

Bad Saulgau

Betrunkener landet in Ausnüchterungszelle

In einer Ausnüchterungszelle endete der Mittwochmorgen für einen 33-Jährigen, der gegen 11 Uhr in der Platzstraße auffiel. Passanten verständigten Rettungsdienst und Polizei, da der Mann auf einem Parkplatz herumschrie und sich offensichtlich wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr sicher auf den Beinen halten konnte. Nach medizinischer Begutachtung brachten die Polizeibeamten den Betrunkenen bis zum Abend in eine polizeiliche Gewahrsamseinrichtung, aus welcher er im Anschluss wieder entlassen wurde.

Bad Saulgau

Nach Auseinandersetzung betrunken gefahren

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich wegen Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr verantworten, nachdem er am Mittwochabend im Stadtgebiet zuerst einen Mitbewohner verletzt hat und im Anschluss stark betrunken mit dem Fahrrad davongefahren ist. Bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung schlug der Mann seinem Kontrahenten ins Gesicht und flüchtete im Anschluss auf dem Rad. Eine Polizeistreife griff den 32-Jährigen nach kurzer Suche fahrend auf und gewann schnell den Eindruck, dass der 32-Jährige erheblich betrunken ist. Ein Atemalkoholtest, der einen Wert von über 2 Promille erbrachte, bestätigte die Beobachtungen. Dies hatte eine Blutentnahme und entsprechende Strafanzeigen für den Betrunkenen zur Folge. Außerdem wurde ihm von den Beamten ein Wohnungsverweis bis zum Folgetag ausgesprochen.

