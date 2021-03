Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall mit Sachschaden

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf der B 30 zwischen Friedrichshafen und Lochbrücke ereignet hat. Ein 18-jähriger Mazda-Fahrer war in Richtung Meckenbeuren unterwegs und bog nach links auf einen Feldweg ab. Hierfür reduzierte er die Geschwindigkeit und setzte nach eigenen Angaben den Blinker nach links. In diesem Moment überholte ein 36-jähriger Opel-Fahrer, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden.

Friedrichshafen

Eingangstür beschädigt

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr die Eingangstür eines Wohnhauses in der Wilhelmstraße beschädigt. Am Sicherheitsglas der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Altstadt ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Tettnang

Zeuge nach Spiegelstreifer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der L 326 zwischen Obereisenbach und Biggenmoos, bei dem Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand, sucht die Polizei nach einem Zeugen. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Tannau kam es im Kurvenbereich zu einem Streifvorgang zwischen dem Audi eines in Richtung Tettnang fahrenden 25-Jährigen und dem Opel eines entgegenkommenden 47-Jährigen. Ein vor dem Audi fahrender etwa 40-jähriger Lenker eines silbergrauen Mercedes-Kombi hatte den Unfall offensichtlich bemerkt und kam, wie die Unfallbeteiligten, zurück an die Unfallstelle. Von ihm erhoffen sich die Ermittler nun Hinweise zum Unfallhergang. Er, sowie weitere Personen die den Unfall beobachtet haben, können sich unter Tel. 07543/931634 beim Polizeiposten Langenargen melden.

Oberteuringen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der L 329 Höhe Blankenried ereignete. Eine 26-jährige Opel-Fahrerin war auf der L 328 a von Friedrichshafen kommend unterwegs und übersah an der Einmündung zur Vorfahrtsstraße den Mazda einer in Richtung Meckenbeuren fahrenden 55-Jährigen. Beide Unfallbeteiligten wurden durch die Kollision im Einmündungsbereich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen war zur Unterstützung am Einsatzort.

Überlingen

Joint aufgefunden

Ein Strafverfahren erwartet eine 20-Jährige, die am Mittwochnachmittag von der Polizei in Überlingen kontrolliert wurde. Die Beamten fanden bei der Heranwachsenden einen fertig gedrehten Joint auf. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Überlingen

Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Mit dem Schrecken davongekommen ist ein 62-jähriger Pedelec-Fahrer, der am Mittwoch gegen 13.30 Uhr im Strandweg durch den bislang unbekannten Fahrer eines BMW zum Anhalten genötigt wurde. Der Radler wollte eigenen Angaben zufolge den entgegenkommenden BMW-Lenker an einer Engstelle durchfahren lassen, woraufhin dieser seinen Wagen stark beschleunigte und direkt auf den langsam fahrenden Fahrradfahrer zu lenkte. Erst kurz vor dem Pedelec-Fahrer bremste er mit quietschenden Reifen ab, wodurch der 62-Jährige gezwungen war, anzuhalten. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Fahrer des BMW geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Frickingen

Leichtverletzte Person nach Verkehrsunfall

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich der Gewerbestraße ereignet hatte. Der 52-Jährige befuhr einen Acker mit seinem Traktor und einer angehängten, nahezu 30 Meter breiten Anhängefeldspritze. Dabei ragte ein Ausleger der Spritze kurzzeitig in den Ortsverbindungsweg hinein. Der 43-jährige Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine, der diesen Weg in Richtung Altheim befuhr, musste in einen angrenzenden Acker ausweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Ausleger schlug in das Führerhaus des fahrenden Traktors ein, wodurch sich der 43-Jährige glücklicherweise nur leichtere Verletzungen zuzog. Während an der Spritze etwa 5.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Traktor auf etwa 50.000 Euro beziffert. Durch das Ausweichmanöver entstand geringer Flurschaden.

Frickingen - Altheim

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein 63-Jähriger Autofahrer, als er am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Döbelestraße mutmaßlich aus Unachtsamkeit ein geparktes Fahrzeug touchierte. Während am Fahrzeug des Verursachers Sachschaden von etwa 1.500 Euro entstand, wird dieser am geparkten Fahrzeug auf etwa 500 Euro beziffert.

