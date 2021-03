Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schmierfink unterwegs

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Bildungszentrum St. Konrad im Wohngebiet Burach Farbschmierereien hinterlassen. Mit schwarzer Farbe brachten die Täter Buchstaben auf die Hauswand auf. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Ravensburg

Jugendlicher beleidigt Polizisten und städtischen Vollzugsdienst

Weil er sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr ohne vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung an einer Bushaltestelle am Marienplatz aufgehalten hat, kontrollierten zwei Bedienstete des Ordnungsamtes einen Jugendlichen. Der Teenager weigerte sich, seine Personalien anzugeben, und beleidigte die beiden Ordnungshüter mit üblen Ausdrücken. Auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife verhielt sich der junge Mann äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten. Den 15-Jährigen erwarten nun nicht nur ein empfindliches Bußgeld wegen eines Verstoßes gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung, sondern auch mehrere Anzeigen wegen Beleidigung.

Ravensburg

Versuchter Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus in der Wangener Straße einzubrechen. Der Unbekannte probierte mit einem spitzen Werkzeug, eine Fensterscheibe einzuschlagen. Dies misslang jedoch, weshalb der Einbrecher nicht in das Haus gelangte. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ravensburg

Fehler beim Fahrstreifenwechsel - Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 27 Jahre alte Skoda-Lenkerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der B 30. Ein 63 Jahre alter Lkw-Fahrer wollte an der Kreuzung Höhe Untereschach von Meckenbeuren kommend nach links abbiegen und befuhr die linke der beiden Abbiegespuren. Die Skoda-Fahrerin wollte ebenfalls links abbiegen und ordnete sich rechts neben dem Lkw ein. Während des Abbiegevorgangs wechselte der 63-Jährige die Fahrspur und übersah dabei den Skoda der jungen Frau, der sich zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich im toten Winkel befand. Der Skoda wurde durch die Kollision nach rechts abgewiesen und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg musste die 27-Jährige mit 14 Einsatzkräften aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Skoda, an dem Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Am Lkw entstand indes Schaden von etwa 2.000 Euro.

Altshausen

Polizei und Bürgermeisteramt entwickeln Konzeption

Im Gemeindegebiet von Altshausen kam es in jüngster Zeit immer wieder zu Ansammlungen von Jugendlichen, die für diverse Ordnungsstörungen verantwortlich waren. Vor allem Ruhestörungen, Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz und hinterlassener Müll, aber auch Straftaten wie Beleidigungen und Körperverletzungen waren keine Seltenheit. Gegipfelt ist das Ganze Ende Februar in einem Polizeieinsatz, bei dem zwei Beamte angegriffen wurden. Die Teenager und Jungerwachsenen treffen sich erfahrungsgemäß im Bereich des Marktplatzes zwischen dem Gymnasium und dem dortigen Spielplatz. Die Polizei ist an den vergangenen beiden Wochenenden gemeinsam mit Bürgermeister Bauser und Hauptamtsleiter Heske auf die jungen Leute zugegangen. Ziel war es, in den Abendstunden an den einschlägigen Plätzen Präsenz zu zeigen, mit den jungen Erwachsenen Gespräche über die bestehende Problematik zu führen und gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Im Fokus stand, dadurch ein gegenseitiges Verständnis zu erreichen und so die bestehenden Probleme zu lösen. Die Polizei wird die zielgerichteten Kontrollmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeisteramt bedarfsgerecht auch in den nächsten Wochen fortführen.

Wangen

Erneut Wahlplakat beschädigt

Mit einem Tritt hat ein bislang unbekannter Jugendlicher am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr ein Wahlplakat in der Ravensburger Straße beschädigt. Eine Zeugin beobachtete die Tat und verständigte die Polizei. Die jugendliche Person, die mit einer hellen Jeans und einer grünen Jacke bekleidet gewesen sein soll, konnte von den Beamten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Am Wahlplakat entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Personen, die Angaben zu der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wolfegg

Unfall

Eine mittelschwer verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der L 316. Eine 60 Jahre alte Skoda-Lenkerin setzte zwischen Roßberg und Alttann zum Überholen eines landwirtschaftlichen Fahrzeuggespanns an. Hierbei übersah sie, dass sich neben ihr ein 27-Jähriger mit seinem VW befand, der bereits überholte. Durch den Zusammenstoß mit dem VW wurde der Skoda nach rechts abgewiesen und kollidierte dort mit dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespanns. Die 60-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Vorsorglich war auch der Notarzt mittels Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen worden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den verunfallten Skoda.

