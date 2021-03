Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall- und Einsatzstatistik 2020 der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg am Bodensee

Friedrichshafen/Göppingen (ots)

Das für die Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg zuständige Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen hat die internationale Unfallstatistik sowie die Unfallstatistik der Wasserschutzpolizei BW am Bodensee des Jahres 2020 veröffentlicht. Die in diesem Zusammenhang alljährlich stattfindende Medienkonferenz bei der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen muss in diesem Jahr im Zusammenhang mit der Coronapandemie leider entfallen.

Die Statistik ist unter dem nachfolgenden Link hier im Presseportal abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110981/4849112

