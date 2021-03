Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 77 neue Polizistinnen und Polizisten verstärken ab dem Frühjahr das Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

"Die Einstellungsoffensive des Landes trägt erste Früchte", so Polizeipräsident Uwe Stürmer bei der virtuellen Begrüßung von insgesamt 77 jungen Nachwuchskräften, die im Frühjahr ihren Dienst beim Polizeipräsidium aufnehmen. Die überwiegend jungen Polizistinnen und Polizisten werden zukünftig vor allem die acht Polizeireviere im Präsidiumsbereich unterstützen. Auch die Verkehrspolizei erhält mit fünf und die Kriminalpolizei mit 19 Beschäftigten neue Kolleginnen und Kollegen. Die neu zugewiesenen Einsatzkräfte werden ab dem Frühjahr in folgenden Regionen ihren Dienst verrichten: 37 Polizistinnen und Polizisten unterstützen im Landkreis Ravensburg, 28 im Bodenseekreis und 12 im Landkreis Sigmaringen.

Die Neuzugänge haben entweder ihre Ausbildung zur Polizeimeisterin oder zum Polizeimeister (mittlerer Dienst) oder ihr Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst absolviert und ihren Dienst entweder am 1. März aufgenommen oder werden am 1. April beginnen. Ein Teil der Zuversetzten hat bereits Berufserfahrung in anderen Präsidien gesammelt.

Polizeipräsident Uwe Stürmer, Polizeivizepräsident Bernd Hummel und der Personalratsvorsitzende Siegfried Traub hießen die jungen Kolleginnen und Kollegen beim Polizeipräsidium Ravensburg herzlich willkommen und wünschten ihnen einen guten Start und viel Erfolg bei ihrem Einstieg in den Polizeiberuf oder an ihrer neuen Wirkungsstätte. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sowohl auf eine zentrale Begrüßungsveranstaltung als auch auf ein Gruppenfoto mit allen Neuankömmlingen verzichtet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell