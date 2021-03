Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

In Leitplanke geschleudert

Sachschaden in Höhe von über 22.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der B 30 entstanden. Ein 56 Jahre alter Mann kam mit seinem VW nach einem Fahrstreifenwechsel zwischen den Anschlussstellen Weingarten und Ravensburg-Nord ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke. Der VW, an dem ein Vorderrad herausgerissen wurde, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zur Reinigung der verschmutzten Fahrbahn an. Der 56-Jährige blieb indes glücklicherweise unverletzt.

Ravensburg

Trotz Gegenverkehr überholt

Glimpflich ausgegangen ist das Überholmanöver einer 68-jährigen Skoda-Lenkerin am Dienstag kurz nach 17 Uhr auf der L 288. Im Kurvenbereich auf Höhe des Hofs Mocken setzte die Frau zum Überholen eines Lastwagens an, obwohl sie die Gegenfahrspur nicht ausreichend überblicken konnte. Eine entgegenkommende Streifenbesatzung der Verkehrspolizei musste die Geschwindigkeit verringern, damit die Frau ihren Überholvorgang beenden konnte. Die 68-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Punkt im Verkehrssünderregister rechnen.

Horgenzell

Arbeitsunfall I

Mit schweren Verletzungen musste am Dienstag gegen 15 Uhr ein 59 Jahre alter Mann in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem er auf einem Firmengelände bei Reinigungsarbeiten von einer Leiter gestürzt war. Der 59-jährige Angestellte der Firma hatte auf einer Höhe von über zwei Metern mutmaßlich das Gleichgewicht verloren. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus und stellte keine Verstöße gegen gültige Unfallverhütungsvorschriften fest.

Bad Waldsee

Ohne Fahrerlaubnis zum Gericht gefahren

Obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr ein 25 Jahre alter Mann am Dienstagvormittag mit einem Pkw zur Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht. Gegenstand der Verhandlung war Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fälschung eines Führerscheins mit dem 25-Jährigen als Angeklagten. Den jungen Mann erwartet nun erneut eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft.

Baienfurt

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Mit Konsequenzen rechnen muss ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer, der am Dienstag gegen 17.30 Uhr im Stadtgebiet von Beamten der Verkehrspolizei mit seinem Gespann gestoppt wurde. Der Mann war mit einem Lkw unterwegs, der einen mit einem Bagger beladenen Anhänger zog. Der 47-Jährige ist nicht im Besitz der für diese Kombination erforderlichen Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird. Zudem erwartet den Mann ein Bußgeld, weil der Bagger nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Die Polizisten untersagten dem 47-Jährigen die Weiterfahrt. Der Halter des Fahrzeugs muss nun ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, weil er die Fahrt zugelassen hat.

Isny

Fahrer flüchtet vor Kontrollstelle

Polizeibeamten der Verkehrspolizei fiel am Dienstag gegen 8.30 Uhr der Fahrer eines VW auf, der sein Fahrzeug bei Erblicken einer polizeilichen Kontrollstelle in Großholzleute wendete und das Weite suchte. Seinen Wagen stellte der Mann unweit entfernt ab und flüchtete zu Fuß weiter. Polizeibeamte verfolgten und ergriffen den Mann schließlich. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 47-Jährige kurz vor dem Ende eines vierwöchigen Fahrverbots stand. Er wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Amtzell

Wahlplakat beschädigt

Sachschaden in Höhe von gut 100 Euro haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende an einem Großflächenplakat für Wahlwerbung an der B 32 Höhe Wiesflecken hinterlassen. Die Unbekannten beschmierten das Plakat mit schwarzer Farbe. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07541/701-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Randalierer hinterlassen Sachschaden

Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro haben unbekannter Täter am vergangenen Wochenende am Sportplatz Tannhöfe hinterlassen. Die Unbekannten durchtrennten einen Zaun und rissen einen Mülleimer aus der Verankerung. Das Polizeirevier Leutkirch hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Leutkirch

Reifen zerstochen

Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Wochenende einen Reifen an einem geparkten Renault Master in der Holbeinstraße beschädigt hat. Der unbekannte Täter stach mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand in die Reifenflanke und verursachte Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Polizei schließt einen Zusammenhang mit einem gleichgelagerten Vorfall an derselben Örtlichkeit vor gut einer Woche nicht aus. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 entgegengenommen.

Bad Wurzach

Unbekannte beschädigen Zaun

Den Zaun am Kindergarten in der Dangelspitzstraße in Haidgau haben Unbekannte am vergangenen Wochenende beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise.

Aitrach

Arbeitsunfall II

Schwere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall am Dienstag gegen 11 Uhr auf einem Firmengelände in der Straße "An der Chaussee". Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts blockierte eine Brettkreislaufanlage, die für die vollautomatische Fertigung von Baumaterial verantwortlich ist. Obwohl die Anlage über mehrere Sicherungsmechanismen verfügt, setzte sich die Maschine in dem Moment wieder in Gang, als der 56-Jährige den Defekt beheben wollte. Ein Greifer klemmte den Mann ein und fügte ihm schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

