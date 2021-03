Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bankkarte entwendet

Eine Unbekannte Frau hat am vergangenen Freitag in einem Lebensmittelgeschäft in der Albert-Maier-Straße mehrere Bankkarten aus der Umhängetasche einer 66-jährigen Kundin entwendet und damit gegen 10 Uhr einen vierstelligen Betrag am Bankautomaten in Jettenhausen abgehoben. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs aufgenommen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag in der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr einen in der Scheffelstraße geparkten BMW angefahren hat und anschließend wegfuhr, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Bei dem Unfall hinterließ der unbekannte Fahrzeuglenker an dem Wagen mehrere hundert Euro Sachschaden. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Brand einer Skulptur

Eine lichterloh brennende Skulptur auf dem Seewaldkreisel sorgte am Dienstagabend gegen 20 Uhr für einen Einsatz der Feuerwehr Friedrichshafen und der Polizei. Mutmaßlich war ein technischer Defekt in der Beleuchtung eines Werbelogos Ursache für die Brandauslösung. Das Feuer konnte gelöscht werden, der entstandene Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Friedrichshafen

Alkoholisierter Radfahrer fährt Schlangenlinien

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-Jähriger rechnen, der am Dienstagabend erheblich alkoholisiert mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen war auf den Mann aufmerksam geworden, da er deutliche Schlangenlinien fuhr und sichtlich Probleme hatte, mit seinem Zweirad auf dem Fahrradschutzstreifen zu bleiben. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,6 Promille ergab, musste der 45-Jährige die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Tettnang

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand am Dienstag gegen 7.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Lindauer Straße / B 467. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer wollte von Tettnang kommend nach links auf die Bundesstraße in Richtung Kressbronn einfahren. Dabei übersah er den Dacia einer 65-jährigen Vorfahrtsberechtigten, die von Ravensburger Richtung in die Lindauer Straße abbog. Durch die Kollision im Einmündungsbereich wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während der Sachschaden am Wagen des Unfallverursachers auf etwa 4.000 Euro beziffert wird, beträgt dieser beim Dacia etwa 9.000 Euro.

Meckenbeuren - Liebenau

Unbekannter nötigt Kind zur Herausgabe der Ersparnisse

Nachdem ein Unbekannter am Dienstag gegen 9.40 Uhr an einem Wohnhaus in der Lindauer Straße klingelte und von dem Kind, das die Tür öffnete, Bargeld forderte, ermittelt die Polizei wegen Nötigung. Der Mann, der als 50 bis 60 Jahre alt, kräftig und über 180 cm groß beschrieben wird, gab sinngemäß an, dass er sich das Geld selbst im Haus holen werde, sollte es nicht zur freiwilligen Herausgabe des zweistelligen Betrags kommen. Daraufhin holte das Kind den Betrag von seinen Ersparnissen und übergab sie dem Unbekannten, der danach von dannen zog. Der Tatverdächtige war mit einem schwarzen Kapuzenshirt und einer dunklen Hose bekleidet. Er hatte eine tiefe Stimme und ein auffälliges Stottern. Zudem trug er ein auffälliges lilafarbenes Plastikarmband am rechten Handgelenk. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter Tel. 07542/94320 entgegen.

Kressbronn - Tunau

Exhibitionist entblößt sich vor junger Frau

Weil sich ein unbekannter Mann am Sonntag gegen 16 Uhr im Bereich des Bodenseeufers in Tunau vor einer 28-jährigen Passantin entblößte und exhibitionistische Handlungen an sich vollzog, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Der Mann wird als 30 bis 40 Jahre alt beschrieben und hatte nach Angaben der Frau 2 - 3 cm lange, dunkle Haare. Personen, die im fraglichen Zeitraum ebenfalls im Bereich Tunau unterwegs waren und sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Oberteuringen

Brandalarm

Eine von Passanten gemeldete starke Rauchentwicklung im Bereich der Meersburger Straße war am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr der Grund für einen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Oberteuringen und Friedrichshafen sowie der Polizei. Die Feuerwehr konnte vor Ort lediglich leichten Rauch, ausgehend von einem Kamin, jedoch kein Feuer feststellen, weshalb die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten. Sachschaden entstand nicht.

Überlingen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein 75-jähriger VW-Fahrer, als er am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr beim Rangieren den Anhänger eines im Bodanweg abgestellten Chryslers touchierte. Während am Wagen des Unfallverursachers etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Anhänger auf 1.000 Euro beziffert.

Salem

Wahlplakate entfernt

Nachdem Unbekannte am Samstagabend im Ortsgebiet Salem zahlreiche Wahlplakate verschiedener Parteien abgerissen und im Bereich des Bahnhofs in Mimmenhausen abgelegt haben, bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

