Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendieb erwischt

Zwei Männer beim Diebstahl gestellt hat ein Ladendetektiv am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Zimmerer-Straße. Der Detektiv hatte die beiden 31 Jahre alten Männer zuvor dabei beobachtet, wie sie Werkzeug und Wurstwaren einsteckten und danach ohne zu zahlen das Geschäft verließen. Auf die Beiden kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls zu.

Meßkirch

Unfallflüchtige dank Zeugen ermittelt

Eine Autofahrerin, die nach einem Unfall am Dienstagabend gegen 19 Uhr am Stachus das Weite suchte, konnte das Polizeirevier Sigmaringen dank der Hinweise von Zeugen ermitteln. Die 20 Jahre alte Frau war mit ihrem Audi beim Ausparken aus einer Parkbucht gegen einen geparkten Klein-LKW gestoßen und im Anschluss davongefahren. Insgesamt verursachte sie durch die Kollision einen Schaden von knapp 2.000 Euro. Sie hat sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.

Krauchenwies

Pakete gestohlen

Aus einem auf einem Firmengelände in Atlachen geparkten Transporter sind in der Nacht zum Dienstag mehrere Pakete gestohlen worden. Die Täter, die mit einem weißen Kastenfahrzeug und einem schwarzen PKW auf das Gelände fuhren und den Transporter aufhebelten, flüchteten nach der Tat. Wie hoch der entstandene Diebstahlschaden ist und was sich in den Paketen befand, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen besonders schwerem Diebstahl und bittet unter Tel. 07571/ 104-0 um Zeugenhinweise.

Hettingen

Diebstähle aus Pkw

Am vergangenen Wochenende sind in der Bahnhofstraße und in der Hauptstraße aus zwei Autos Gegenstände gestohlen worden. Während derzeit davon ausgegangen wird, dass der in der Hauptstraße abgestellte Seat verschlossen war, fand der Täter den in der Bahnhofstraße geparkten Mitsubishi vermutlich offen vor. Zwar fiel dem Dieb im Seat kein stehlenswertes Gut in die Hände und er nahm lediglich den Rückspiegel, den Fahrzeugschein und Münzgeld mit sich, allerdings entwendete er aus dem SUV Mitsubishi ein Fernglas und ein hochwertiges Nachtsichtgerät. Der Polizeiposten Gammertingen geht von einem Zusammenhang der Taten aus und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07574/ 921687 zu melden.

Bad Saulgau

Radfahrer fährt betrunken zur Polizei

Mit knapp zwei Promille ist ein Radfahrer am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr zur Polizei gefahren. Eine Polizeistreife, der der Mann Schlangenlinien fahrend kurz vor dem Polizeirevier auffiel, stoppte den Radler. Dieser habe nach eigenen Angaben sowieso zur Polizei gewollt, um seinen 32 Jahre alten Mitbewohner wegen Körperverletzung anzuzeigen. Ein Atemalkoholtest bei dem 52 Jahre alten Mann bestätigte den Eindruck der Beamten, dass der Radfahrer nicht mehr fahrtauglich war. In der Folge wird nun nicht nur eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Mitbewohner gefertigt, auch auf den 52-Jährigen kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Mengen

Aufbruch von Geldautomat scheitert

Ein Dieb hat in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend versucht, Wertgegenstände vom Gelände einer SB-Waschanlage zu entwenden. Seine mehrfachen Versuche, die Lagerraumtüre aufzubrechen, scheiterten genauso wie der Aufhebeln des Geldautomaten und des Münzauswurfs. Auch durch einen Lüftungsschacht kam der Dieb nicht ins Innere des Lagerraums, weshalb er letztendlich unverrichteter Dinge von dannen zog. Wie hoch der von ihm verursachte Schaden ist, ermittelt nun der Polizeiposten Mengen. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07572/ 5071 zu melden.

Pfullendorf

Unfall bei Linzgaucenter

Auf dem Parkplatz des Linzgaucenters hat eine Autofahrerin am Montagabend gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall Sachschaden verursacht. Die 65 Jahre alte Lenkerin fuhr rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen vorbeifahrenden Toyota. Bei der Kollision zwischen den Pkw entstand an ihrem BMW ein Schaden von etwa 2.000 Euro, während sich der Schaden am Toyota auf ungefähr 4.000 Euro beläuft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell