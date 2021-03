Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bei Verkehrskontrolle Pkw beschädigt

Sachschaden von über 2.000 Euro verursachte ein 31-jähriger BMW-Fahrer, der am Montagabend gegen 21.15 Uhr bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle auf der B 32 kurz vor dem Mühlbergtunnel von Polizeibeamten gestoppt wurde. Beim Versuch, seinen BMW in eine Parkbucht zu rangieren, touchierte der Mann einen nachfolgenden Wagen. Nachdem Polizisten bei der Kontrolle des 31-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch festgestellt hatten, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von nahezu 2 Promille ergab. Anschließend musste der BMW-Fahrer die Beamten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Sigmaringen

Mann auf offener Straße zusammengeschlagen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 36-Jähriger, der am Montagabend gegen 17.45 Uhr von einem Unbekannten in der Schwabstraße zu Boden gebracht haben und ihm mehrere Fußtritte in den Bauchbereich zufügte. Weshalb es zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, ist bislang unklar. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, eilte dem am Boden liegenden Opfer zu Hilfe, sodass der Täter von dem 36-Jährigen abließ. Der Unbekannte, der in Begleitung einer Freundin gewesen war, entfernte sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Stadtmitte. Das 36-jährige Opfer war zum Zeitpunkt des Übergriffs stark alkoholisiert und kaum ansprechbar. Der Mann wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Personen, die Hinweise zum Täter und seiner Begleitung geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden. Der Mann wird als ca. 30 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben. Er soll schwarze, kurze Haare und einen Drei-Tage-Bart haben und ist von schlanker/sportlicher Statur. Zur Tatzeit trug der Tatverdächtige eine schwarze Lederjacke und eine dunkelblaue Jeans. Seine weibliche Begleitung soll schlank und ca. 160 cm groß sein. Sie hat dunkelbraune Haare und trug einen schwarzen Mantel.

Stetten am kalten Markt

Polizei ermittelt wegen beschädigten Wahlplakaten

Mehrere hundert Euro Sachschaden hinterließen bislang noch unbekannte Täter, die in der Zeit von Freitag, 26.02.2021, bis Samstag, 06.03.2021, eine Reklametafel mit einem Wahlplakat umwarfen und beschädigten. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass es einen Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen an anderen im Gemeindegebiet platzierten Wahlplakaten (wir berichteten) gibt und es sich hierbei um dieselben Täter handelt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07573/815 beim Polizeiposten Stetten am kalten Markt zu melden.

Pfullendorf

Autofahrer touchiert Fahrzeug der Polizei und flüchtet

Das Weite gesucht hat ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am vergangenen Wochenende zwischen Freitag und Montag einen Streifenwagen der Polizei am rechten hinteren Fahrzeugheck touchiert hat. Das Polizeifahrzeug stand zum Unfallzeitpunkt vor dem Polizeiposten in der Martin-Schneller-Straße. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

Mengen

Unbekannter besprüht Hauswand mit Graffiti

Zeugen sucht die Polizei, nachdem ein bislang unbekannter Täter am vergangenen Wochenende in der Zeit von Samstag bis Montag eine Hauswand in der Karlstraße mit herablassenden Beleidigungen mit schwarzer Farbe besprüht hat. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Pfullendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Unzählige Farbschmierereien, die mutmaßlich am vergangenen Wochenende an einer Unterführung nahe des Gemeindeverbindungswegs zwischen dem Wohngebiet Roßlauf und Spitalmühle begannen wurden, halten Stadt und Polizei derzeit in Aufruhr. Wer für die Beschädigungen verantwortlich ist, ist bislang jedoch unklar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ein Fußgänger deutlichen Lärm wahrgenommen, als er in der Nähe des Waldgebiets zwischen den oben genannten Örtlichkeiten spazieren ging. Bei einer Überprüfung vor Ort stellten Polizeibeamte am Montag fest, dass der Platz offensichtlich als Treffpunkt genutzt wird. Neben leeren Flaschen, Müll und einer offenen Grillstelle fanden die Polizisten auch Hinweise, die auf einen Zusammenhang mit den Graffitischmierereien in der Unterführung hindeuten. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und der Herbeiführung einer Brandgefahr und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07552/104-0 zu melden.

