Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach dem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch, 03.03.2021, gegen 13 Uhr in der Margaretenstraße (wir berichteten) sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Insbesondere erhoffen sich die Ermittler von einer bislang unbekannten Fußgängerin Hinweise, die als Mitte 40 beschrieben wird und kurz nach dem Unfall augenscheinlich Kontakt zum Fahrer hatte. Ebenso sollen sich Anwohner, die den Vorfall beobachtet haben, melden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Unsere ursprüngliche Meldung vom 04.03.2021:

Mutmaßlicher Fahrerwechsel nach Unfall

Weil er im Verdacht steht, am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Margaretenstraße unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht zu haben, ermittelt aktuell die Polizei gegen einen 24-Jährigen. Der Mann war gemeinsam mit einem 21-Jährigen mit dessen gemietetem Opel unterwegs, bog von der Roseggerstraße in die Margaretenstraße ab und kollidierte dabei mit dem Renault einer entgegenkommenden 44-Jährigen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme gab sich zunächst der Jüngere als Fahrer zu erkennen, was sich im Laufe der Ermittlungen jedoch als fragwürdig herausstellte. Der 24-Jährige stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinwirkung und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Er musste die Beamten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo sie die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Gegen den 21-Jährigen wird wegen versuchter Strafvereitelung und Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Friedrichshafen

Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Pacellistraße sucht die Polizei nach einem Unfallbeteiligten. Die 40 Jahre alte Unfallverursacherin touchierte mit ihrem Kia Picanto beim Ausparken einen schwarzen SUV. Vor Ort einigten sich die Beteiligten, ohne die Personalien auszutauschen, in der Annahme, es handle sich um keinen großen Sachschaden. Da sich dieser am Kia jedoch im Nachgang doch etwas größer herausstellte, meldete die 40-Jährige den Unfall bei der Polizei. Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Brandmelder lösen Großeinsatz aus

Wegen eines ausgelösten Brandmelders rückten die Feuerwehr Friedrichshafen und die Polizei am Montag gegen 10 Uhr in die Röntgenstraße aus. Die Ursache für den Alarm in dem mehrstöckigen Wohnhaus konnte nicht abschließend geklärt werden. Da weder Rauch noch Feuer festgestellt wurde, rückten die Einsatzkräfte nach kurzer Abklärung wieder ab.

Friedrichshafen

Container und Boxen auf Parkhaus-Baustelle aufgebrochen

Nachdem Unbekannte am Samstagmorgen in der Zeit von 2.20 Uhr bis 3.30 Uhr im Parkhaus Altstadt einen verschlossenen Container und mehrere Boxen eines Anhängers aufgebrochen haben, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Was genau aus den Behältnissen, in denen sich Materialien zur Renovierung des Parkhauses befanden, entwendet wurde, ist momentan noch nicht abschließend geklärt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem ermittelnden Polizeiposten Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Auf über 10.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Montag gegen 14 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Abfahrt der B 31 Friedrichshafen-Ost zur Lindauer Straße entstand. Eine 19-jährige VW-Polo-Fahrerin hatte zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende 39 Jahre alte Fahrer eines Opel Corsa an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Während beide Autos nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, blieben die Fahrzeuginsassen glücklicherweise unverletzt.

Friedrichshafen

Fahrspur und Ampel verwechselt - Unfall

Glücklicherweise unverletzt blieben die Unfallbeteiligten bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Waggershauser Straße / Colsmanstraße ereignet hat. Ein 19-jähriger Mercedes-Lenker befuhr versehentlich die Rechtsabbiegerspur und wollte geradeaus in Richtung Meistershofer Straße fahren. Dabei achtete er lediglich auf das Grünlicht für Rechtsabbieger, nicht jedoch auf die Ampel der für ihn vorgesehenen Fahrspur, die Rot anzeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem Renault einer 55-Jährigen, die ihrerseits bei Grün von der Colsmanstraße nach links in die Waggershauser Straße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß verlor die 55-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte in eine angrenzende Mauer. Während am Mercedes etwa 4.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser beim Renault, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen - Fischbach

Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Eine leichtverletzte Person und Sachschaden im vierstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag gegen 14.30 Uhr in der Dornierstraße ereignet hat. Ein ortsunkundiger 64 Jahre alter VW-Lenker hielt auf der Dornierstraße im Bereich des Bahnhofs Manzell an, um auf die Beschilderung zu blicken. Ein von hinten nahender 63-jähriger Motorradfahrer wollte den Pkw links überholen, wobei es zur Kollision der Fahrzeuge kam. In dessen Folge stürzte der Zweiradfahrer und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Sachschaden am Pkw auf 2.500 Euro beziffert wird, beträgt dieser beim Motorrad etwa 7.000 Euro. Der genaue Unfallhergang ist aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der polizeilichen Unfallermittlungen, die durch den Polizeiposten Immenstaad geführt werden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 zu melden.

Überlingen

Uneinsichtiger Mann in Gewahrsam

In einer Spezialklinik endete die Nacht für einen aggressiven 50-Jährigen, der am Montagabend im Stadtgebiet negativ aufgefallen war. Er belästigte seine Ex-Frau durch andauerndes Klopfen und Klingeln an deren Anschrift, weshalb diese die Polizei verständigte. Der daraufhin von den Beamten erteilte Platzverweis stieß bei dem sichtlich alkoholisierten Mann auf keinerlei Verständnis und Einsehen. Da er der mehrfach widerholten Aufforderung, das Gelände zu verlassen, nicht nachkam, brachten die Beamten ihn zur Verhinderung weiterer Störungen zunächst in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Überlingen. Da er dort jedoch zunehmend in einen psychischen Ausnahmezustand geriet, musste er im Laufe der Nacht zur ärztlichen Begutachtung in eine Klinik gebracht werden. Gegen ihn wird nun ermittelt.

