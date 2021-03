Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfallflucht

Ein 18-jähriger Fiat-Fahrer kollidierte am Sonntag gegen 2 Uhr in Bernhofen, Höhe Einmündung Hagenbach, mit einem Verkehrszeichen. Ohne den Unfall zu melden, entfernte sich der junge Fahrer zunächst von der Unfallörtlichkeit. Einige Stunden später stellte sich der junge Mann selbstständig beim Polizeirevier Ravensburg. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. An seinem Fiat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Grünkraut

Verkehrsunfall fordert zwei Leichtverletzte und hohen Sachschaden

Leichte Verletzungen zogen sich ein 52-jähriger Porsche-Lenker und seine 41 Jahre alte Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 7982 am Sonntag gegen 10.45 Uhr zu. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Pkw-Lenker nach einer Linkskurve zwischen Kemmerlang und Grünkraut von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei neben der Fahrbahn befindlichen Bäumen. In Folge des Aufpralls wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und konnten eigenständig das Fahrzeug verlassen. Zur medizinischen Versorgung wurden die Personen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Oberzell

Brand auf Wiese

Ein Flächenbrand beschäftigte die Freiwillige Feuerwehr am Samstag kurz nach 16 Uhr auf der Wiese zwischen der B 30, den dortigen Bahngleisen und der Schussen. Ein Zeuge hatte die Rettungskräfte alarmiert, weil eine etwa 20 Quadratmeter große Fläche trockenen Grases in Flammen stand. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand weitestgehend abgebrannt, dennoch mussten zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Feuers Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Die Ursache des Brandausbruchs ist unbekannt.

Baienfurt

Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, sich zum wiederholten Male gewaltsam Zutritt zur Schutzhütte des Tierheims Baienfurt zu verschaffen. Die Unbekannten gelangten nach bisherigem Ermittlungsstand nicht in die Hütte und entwendeten nichts. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Polizeibeamte verletzt und beleidigt

Weil ein 31-Jähriger am Samstag kurz nach 13 Uhr Steine gegen ein Fenster in der Straße "Am Waltersbühl" warf und dabei eine Scheibe zu Bruch ging, wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen den alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam. Gegen den Zugriff der Polizisten wehrte sich der 31-Jährige vehement und verletzte dabei einen Beamten. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Tatverdächtige die Einsatzkräfte mit herablassenden Ausdrücken. Aufgrund seines psychischen Ausnahmenzustands wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht. Auf ihn kommen nun mehrere Strafanzeigen zu.

Wangen

Beschädigungen am Waldkindergarten

Mehrere Holzpfosten und einen Fensterladen des evangelischen Waldkindergartens nutzten unbekannte Täter am Sonntag zwischen 20 und 22 Uhr, um in der Feuerstelle ein Lagerfeuer zu machen. Dem Kindergarten entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise zu den Tätern werden unter Tel. 07522/984-0 entgegengenommen.

Wangen

Alkoholisierte Radfahrerin stürzt

Nicht mehr verkehrstüchtig war eine 48 Jahre alte Radfahrerin, die am Sonntag gegen 18.30 Uhr im Südring gestürzt war. Die Frau fuhr mutmaßlich mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in Richtung Erzbergerstraße und stürzte, blieb jedoch unverletzt. Eine alarmierte Polizeistreife veranlasste bei der stark alkoholisierten Frau eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wurden eingeleitet. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Wangen Zeugen, die die Frau auf ihrem Fahrrad gesehen oder den Sturz beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07522/984-0 erbeten.

Amtzell

Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 19 Uhr auf der B 32. Ein 61-jähriger BMW-Lenker setzte Höhe Wiesflecken zum Überholen einer vorausfahrenden 22-jährigen VW-Fahrerin an und übersah, dass diese links abbiegen wollte. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Um die beiden verunfallten Wagen kümmerte sich der Abschleppdienst.

Isny

Im Stadtgebiet von Isny kam es in jüngster Zeit immer wieder zu Ansammlungen von Jugendlichen, die für diverse Ordnungsstörungen verantwortlich waren. Verstöße gegen die derzeit gültige Corona-Verordnung, gegen das Jugendschutzgesetz, aber auch vermüllte Plätze waren keine Seltenheit. Gegipfelt ist das Ganze zweifelsohne in der Explosion einer Holzhütte am Skaterplatz vor gut einer Woche. Die Teenager treffen sich erfahrungsgemäß auf öffentlichen Plätzen, um dort zu feiern. Die Polizei hat diesem Verhalten am Freitag Einhalt geboten. Mit mehreren Streifen waren die Beamten in den Abendstunden unterwegs, um einschlägige Plätze zu überwachen und an neuralgischen Punkten Präsenz zu zeigen. Mutmaßlich aufgrund der kühlen Temperaturen waren wenige Jugendliche unterwegs. Die Polizei bilanzierte kaum Verstöße. Eine fünfköpfige Gruppe gelangt dennoch wegen einer unerlaubten Ansammlung gemäß der Corona-Verordnung zur Anzeige und muss mit empfindlichen Bußgeldern rechnen. Steigende Temperaturen werden in den kommenden Wochen die Situation mutmaßlich wieder verschärfen. Die Polizei wird daher die zielgerichteten Kontrollmaßnahmen auch in den nächsten Wochen fortführen.

Leutkirch

Randalierer im Schulhof

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kamera im Schulhof der Grundschule Oberer Graben beschädigt. Zunächst schlugen die Unbekannten die Videokamera von der Wand und zerstörten sie in der Folge. Das Gehäuse entsorgten sie in einem Mülleimer, die dazugehörige Linse entwendeten die Täter. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

