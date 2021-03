Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Pedelec-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Erheblich alkoholisiert war der 48-jährige Fahrer eines Pedelecs, der am Samstagabend im Stadtgebiet von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von über zwei Promille ergab, musste er die Polizisten in ein nahegelegenes Krankenhaus begleiten, wo eine Blutentnahme veranlasst wurde. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Friedrichshafen

Unbekannter besprüht Wände

Graffitis samt den Spraydosen ließ ein Unbekannter im Bereich Montfort- / Ailinger Straße zurück. Die augenscheinlich relativ frischen Schmierereien an einer Hauswand und in der Unterführung wurden am Sonntagmorgen festgestellt. Es besteht aufgrund der roten Farbe der Verdacht, dass es sich um ein und denselben Täter handelte. Die Polizei stellte die Dosen sicher und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Radfahrer mit 2,5 Promille unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30-jähriger Radfahrer rechnen, der am Montagmorgen betrunken mit seinem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs war. Die Beamten hatten den Mann bereits kurze Zeit zuvor festgestellt, als er unsicheren Ganges sein Zweirad schob. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von 2,5 Promille ergeben hatte, führten die Polizisten zunächst ein belehrendes Gespräch und wiesen den 30-Jährigen ausdrücklich darauf hin, dass er wegen seiner Alkoholisierung nicht mehr fahren dürfe. Da er der Streifenwagenbesatzung etwa eine halbe Stunde später auf seinem Zweirad entgegenrollte, musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten, wo die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Langenargen

Brandalarm

Angebranntes Essen war die Ursache für den Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes am Sonntag gegen 15.45 Uhr in der Unteren Seestraße. Ein Eingreifen der Einsatzkräfte war nicht mehr erforderlich, weshalb sie nach kurzer Abklärung wieder abrücken konnten. Sach- oder Personenschaden entstand nicht.

Markdorf

Motorradunfall

Leichte Verletzungen zog sich ein 56-jähriger Motorradfahrer zu, als er am Sonntag gegen 13.40 Uhr in der Gehrenbergstraße stürzte. Der Zweiradfahrer bog von der Straße "Obere Auen" in die Gehrenbergstraße ein und kam nach dem Abbiegevorgang aus unbekannter Ursache zu Fall. Der Rettungsdienst brachte den 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die freiwillige Feuerwehr Markdorf kam vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

Frickingen - Altheim

Alkoholbedingter Verkehrsunfall

Die erhebliche Alkoholisierung eines 36-jährigen Fiat-Fahrers war mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zwischen Hattenweiler und Altheim ereignete. Der Mann war mit seinem Auto auf der L 200 in Richtung Altheim unterwegs und kam im Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab. Von der dortigen Böschung kippte der Wagen zurück auf die Straße, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 36-Jährige konnte sich selbständig aus seinem verunfallten Fiat Punto befreien und wurde mit mittelschweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da die Atemalkoholmessung einen Wert von über 1,8 Promille ergab, veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe. Am Fiat, der von einem Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Totalschaden. Gegen den 36 Jahre alten Fahrer wird nun strafrechtlich ermittelt. Die Straße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen bis etwa 20 Uhr gesperrt.

Frickingen - Altheim

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 18.30 Uhr in der Hauptstraße, als er mit seinem Wagen den Außenspiegel des BMW einer entgegenkommenden 20-Jährigen streifte. Da der Unbekannte, der den Angaben der 20-Jährigen mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs und auf ihre Fahrspur geraten war, nach dem Unfall weiterfuhr, ermittelt die Polizei Überlingen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Markdorf

Geparkten Pkw beschädigt

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitag 17.30 Uhr bis 21.00 Uhr einen in der Ensisheimer Straße geparkten Fiat beschädigt haben, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Bei dem Wagen wurden sowohl beide Außenspiegel abgetreten, als auch der Lack der Fahrzeugtüren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit dem Polizeirevier Überlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell