PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Uhldingen-Mühlhofen

In der Nacht von Freitag aus Samstag brachen unbekannte Täter in ein Hotel in der Daisendorfer Straße ein. Die Täter gelangten durch ein Fenster im Erdgeschoss ins Objekt und entwendeten dort zwei Ledergeldbörsen mit Wechselgeld in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Überlingen hat Ermittlungen wegen Einbruch aufgenommen.

