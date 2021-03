Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Hohentengen

Alkoholfahrt endet mit Unfall

In den frühen Sonntagmorgenstunden befuhr der 20-jährige Lenker eines BMW Mini die L279 aus Tafertsweiler kommend in Richtung Hohentengen. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und Alkoholeinwirkung kommt er in einer Rechtskurve am Ortseingang von Birkhöfe nach links von der Fahrbahn ab und touchiert eine Steinmauer. Der Unfallverursacher blieb beim Unfall unverletzt, am Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro. Wie hoch sich der Schaden an der Steinmauer beläuft kann bislang nicht gesagt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde durch die Polizei sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

