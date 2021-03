Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen gegen 1.00 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrzeuglenker im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle am Kreisverkehr in Schnetzenhausen angehalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden musste.

