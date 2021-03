Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aichstetten / Eurorasthof

Pkw Lenker unter Drogeneinfluss

Am Freitagabend kurz nach 22 Uhr wurde ein Fahrzeugführer auf dem Rasthof an der A96 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits während der Kontrolle konnte deutlich Marihuana Geruch aus dem Pkw wahrgenommen werden. Der 29-jährige stand ganz offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen, was anschließend durch einen ersten Test bestätigt werden konnte. Im weiteren Verlauf wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen sowie das Fahrzeug durchsucht. Dem 25-jährigen Beifahrer konnte ein Gegenstand, welcher in Zusammenhang mit Marihuana Konsum steht, zugeordnet werden. Gegen beide Kroaten wurden Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung erhoben. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Kißlegg/Waltershofen

Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

Am Freitagnachmittag kurz vor 15 Uhr wurde ein 59-jähriger Fahrzeugführer auf der Leutkircher Straße in Fahrtrichtung Waltershofen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Leutkirch / A 96

Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde an der Anschlussstelle Leutkirch Süd in Fahrtrichtung München ein Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle unterzogen. Der 43-jährige Pkw Lenker stand augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, weswegen eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem führte er eine geringe Menge Kokain bei sich. Gegen den Schweizer wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie eine Sicherheitsleistung erhoben.

Wangen

Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Am Donnerstagnachmittag zwischen 14.40 Uhr und 16.40 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz "P2" abgestellter Pkw Hyundai (schwarz) am hinteren Stoßfänger beschädigt. Die Beschädigungen befinden sich in einer Höhe zwischen 30 bis 50 cm. Durch die Kollision entstand ein nicht unerheblicher Lackschaden sowie ein Bruch der Stoßfängerhalterung hinten links. Der schwarze Hyundai parkte im hinteren Bereich des Parkplatzes, nahe dem dortigen Antiquitätengeschäft. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wangen, Tel. 07522-9840, erbeten.

Weingarten

Fahrzeugführer kommt von der Fahrbahn ab

Am Samstagmorgen kurz nach 1.30 Uhr kam ein 22-jähriger Pkw Lenker alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er kollidierte im Bereich der Ravensburger Straße / Moosbruggerstraße mit einer Straßenlaterne. Fahrer und Beifahrer blieben dabei unverletzt. Aufgrund der Alkoholisierung des Fahrers, wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Schlier

Pkw Lenker unter Alkoholeinfluss

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr wurde ein Fahrzeugführer, welcher auf der Wolfegger Straße in Fahrtrichtung Altdorfer Straße fuhr, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt werden musste.

