Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Alkoholisiert am Steuer

Über 0,5 Promille ergab der Atemalkoholtest bei einem 24-jährigen Pkw-Lenker, den eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 23 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Der Mann musste seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwarten nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Ravensburg

Hausfriedensbruch

Obwohl gegen ihn ein Hausverbot bestand, betrat ein 20-jähriger Mann am Mittwoch gegen 21 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Gartenstraße. Als ihn ein Angestellter des Geschäfts verwies, wurde der Mann aggressiv. Eine Polizeistreife konnte den 20-Jährigen, der zu Fuß fliehen wollte, in unmittelbarer Nähe der Tankstelle vorläufig festnehmen. Gegen den Zugriff der Beamten wehrte sich der Tatverdächtige vehement. Er musste den Rest der Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Hausfriedensbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Ravensburg

Mehrere Fahrzeuge in Tiefgarage beschädigt

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Ravensburg aufgenommen, nachdem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Tiefgarage in der Uferstraße gleich drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu der privaten Garage und zerkratzte den Lack der drei Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Weingarten

Ladendieb ertappt

Parfum im Wert von knapp 100 Euro entwendete am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein dreister Ladendieb in einem Drogeriemarkt in der Karlstraße. Der 31-Jährige wurde von einer Zeugin zunächst dabei beobachtet, wie er die Parfumflaschen ordnungsgemäß in seinem Einkaufskorb ablegte. Beim Passieren der Kasse waren die drei Flacons jedoch nicht mehr im Korb. Eine alarmierte Polizeistreife fand das fehlende Parfum schließlich am Körper und in der Tasche des Mannes. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Fronreute/Aulendorf

Unter Drogen am Steuer

Mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln waren zwei Fahrzeuglenker, die am Mittwochabend von Beamten des Polizeireviers Weingarten gestoppt wurden. Kurz nach 18.30 Uhr kontrollierten die Polizisten in Fronreute einen 23-jährigen Autofahrer, der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Gegen 20.30 Uhr stellte eine Polizeistreife bei einem 19-jährigen Leichtkraftrad-Lenker ebenfalls drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Bei beiden Männern verlief ein Vortest jeweils positiv auf THC, weshalb die Beamten je eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Die Weiterfahrt wurde beiden Verkehrsteilnehmern untersagt. Sie gelangen nun entsprechend zur Anzeige.

Bad Waldsee

Parkbänke besprüht

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag bis Mittwoch am Uferweg im Bereich des Freibads mehrere frisch renovierte Bänke besprüht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 7 und 16 Uhr auf dem Bleicheparkplatz einen Audi A4 Avant touchiert. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die den Unfall im fraglichen Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

Wangen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 17 Uhr an der Kreuzung der Felder Straße mit der L 333 Höhe Feld. Eine 22-jährige VW-Lenkerin wollte die Landesstraße von der Felder Straße kommend geradeaus in Richtung Aichelbergweg überqueren. Dabei übersah sie den Fiat eines vorfahrtsberechtigten 40-Jährigen, der in Richtung Primisweiler fuhr. Beide Fahrer blieben bei der Kollision der Fahrzeuge unverletzt. Der Fiat war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vogt

Diebstahl aus Wohnung

Wie jetzt erst angezeigt wurde, sollen sich am Dienstagnachmittag zwei Frauen unter einem Vorwand Zutritt zum Haus eines 85-jährigen Mannes verschafft und ihn bestohlen haben. Das Duo soll den Senior zwischen 14 und 15 Uhr in seinem Garten angesprochen und ihn zunächst um ein Getränk gebeten haben. Während seiner Anwesenheit sollen die beiden Frauen mehrere Schränke durchwühlt und Bargeld und Schmuck entwendet haben. Erst am nächsten Tag vertraute sich das Opfer einer Angehörigen an, welche die Polizei verständigte. Die beiden Täterinnen werden als etwa 20 bis 30 Jahre alt mit südosteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine der Frauen soll schlank gewesen sein, beide sollen hochdeutsch bzw. schwäbisch gesprochen haben. Personen, denen die beiden Frauen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07529/97156-0 mit dem Polizeiposten Vogt in Verbindung zu setzen.

Bodnegg

Gegenverkehr gestreift

Glück im Unglück hatte ein 39 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch kurz nach 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 326. Der Zweiradfahrer überholte zwischen Rotheidlen und Waldburg trotz Gegenverkehrs einen Lkw. Eine entgegenkommende 63-jährige Opel-Lenkerin wich geistesgegenwärtig nach rechts auf den Grünstreifen aus, sodass es lediglich zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge kam. Während der 39-Jährige sich leicht an der Hand verletzte, entstand an den beiden Kraftfahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro.

Isny

Verkehrskontrollen

Gleich zwei Verkehrsteilnehmer, die die Polizei am Mittwochabend im Stadtgebiet gestoppt hat, müssen nun mit Konsequenzen rechnen. Bei einem 62-jährigen Rollerfahrer stellten die Polizisten gegen 21.15 Uhr auffällige Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Bei der Kontrolle eines 51-jährigen Pkw-Lenkers gegen 22.15 Uhr schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab über 0,5 Promille. Beide Männer mussten die Beamten jeweils zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie erwarten nun neben einem empfindlichen Bußgeld Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot.

Aichstetten

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden verursachte der bislang unbekannte Fahrer eines Lieferwagens am Mittwoch zwischen 13 und 13.30 Uhr in der Lautracher Straße. Der Unbekannte touchierte einen geparkten Skoda Fabia und suchte nach dem Unfall das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um Hinweise zum Unfallverursacher.

